Volley | Mazzanti | ' Italia bravissima | ora sotto con la Serbia'

Volley - Mondiale - Mazzanti : 'Italia bravissima - ora sotto con la Serbia' : "Ho pensato, devo preparare la Serbia...". Con un sorriso stanchissimo risponde così il commissario tecnico Davide Mazzanti alla domanda "cosa hai pensato a fine partita". L'Italia è in finale ...

Volley - Mondiali 2018 : Italia in finale - le parole e la gioia delle azzurre. Mazzanti : “Il sogno è più avanti - prepariamo la Serbia” : Venerdì indimenticabile per l’Italia che ha battuto la Cina e si è qualificata alla finale dei Mondiali 2018 di Volley femminile. La nostra Nazionale ha sconfitto le Campionesse Olimpiche al tie-break e si è guadagnata la possibilità di sfidare la Serbia nell’atto conclusivo della rassegna iridata che si giocherà domani a Yokohama (Giappone). Di seguito le dichiarazioni rilasciate da alcuni protagonisti tramite la FederVolley. DAVIDE ...

Mondiali Volley 2018 – L’Italia femminile vola in finale - le emozioni di Mazzanti : “speriamo che a casa siano tutti vivi” : Le parole del ct azzurro Mazzanti dopo la vittoria dell’Italia femminile di pallavolo nella semifinale dei Mondiali di Volley 2018 contro la Cina Un successo strepitoso e storico: le azzurre della pallavolo hanno battuto oggi la Cina al tie-break staccando un favoloso pass per la finalissima dei Mondiali di Volley 2018 di domani contro la Serbia. L’Italia femminile non giocava una finale iridata dal 2002 e, domani, il sogno ...

Mondiali Volley 2018 - sale l’ansia per le semifinali : domani in campo l’Italia di Mazzanti : Mondiali volley 2018, domani mattina alle ore 9.10 le ragazze di coach Mazzanti scenderanno in campo contro la temibile Cina È finito il tempo dell’attesa per la nazionale italiana femminile che domani alle ore 9.10 scenderà in campo alla Yokohama Arena contro la Cina per la semifinale del campionato mondiale 2018. Dopo il cammino di 10 successi e 1 sola sconfitta le ragazze di Davide Mazzanti sono chiamate a disputare un’altra ...

Volley femminile - Mondiali 2018 - Davide Mazzanti : “Ultra concentrati sulla semifinale - le ragazze possono fare cose incredibili. Bellissimo fare emozionare i tifosi” : Venerdì l’Italia sfiderà la Cina in semifinale ai Mondiali 2018 di Volley femminile. Le azzurre si giocheranno con le campionesse olimpiche un posto nell’atto conclusivo della rassegna iridata giapponese. L’Italia ha battuto la Cina 3-1 nella prima fase, ma a Yokohama sarà un’altra partita e le nostre portacolori dovranno dare il massimo per riuscire a ripetersi contro un avversario di grande livello. Ben consapevole di ciò il commissario ...

Mondiali Volley 2018 - giornata di trasferimento per l’Italia : le parole del ct Mazzanti in vista del match con la Cina : Il commissario tecnico dell’Italia ha parlato in vista della semifinale mondiale che le azzurre giocheranno contro la Cina giornata di trasferimento per la nazionale italiana femminile che da Nagoya si è spostata a Yokohama, sede di semifinali e finali (19-20 ottobre) del Campionato Mondiale 2018. Dopo quasi tre settimane intense e ricche di soddisfazioni le azzurre di Davide Mazzanti si sono guadagnate un posto tra le prime quattro ...

Mondiali Volley 2018 – A Nagoya il primo ko delle azzurre : le parole del Ct Mazzanti e delle protagoniste di Italia-Serbia : Italia ko oggi contro la Serbia ai Mondiali di volley 2018 in corso in Giappone: le parole delle protagoniste azzurre del match dopo la prima sconfitta nella rassegna iridata Nel Campionato Mondiale femminile 2018 è arrivata la prima sconfitta per la nazionale azzurra, battute dalle vicecampionesse olimpiche della Serbia 1-3 (21-25, 19-25, 25-23, 23-25). Il ko non pregiudica il cammino dell’Italia, già qualificata alle semifinali di ...

Mondiali Volley 2018 : per le ragazze azzurre arrivano i complimenti di coach Mazzanti e… Mattarella! : Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha voluto mandare un messaggio alla Nazionale italiana di volley impegnata nel Mondiale 2018 Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella tramite l’account twitter ufficiale del Quirinale ha voluto complimentarsi con le azzurre per gli importanti risultati sin qui ottenuti. Questo il testo del tweet: Mattarella: “rivolgo un pensiero alle ragazze della pallavolo femminile, stanno ...

Volley femminile - Mondiali 2018 : Italia semifinale - Davide Mazzanti : “Troppe emozioni. Torta per il compleanno? Aspetto la ciliegina…” : L’Italia si è qualificata alle semifinali dei Mondiali 2018 di Volley femminile grazie alla vittoria sul Giappone. Una vera e propria battaglia a Nagoya terminata con il 3-2 della nostra Nazionale che vola così tra le quattro grandi del Pianeta. Di seguito le parole rilasciate dai protagonisti tramite la FederVolley: Davide Mazzanti: “A un certo punto ho detto ‘non ho più l’età’, era una partita al cardiopalma in ...

Mondiali Volley 2018 – Le ragazze terribili in semifinale : l’Italia batte il Giappone al tie-break nel giorno del compleanno di coach Mazzanti : Azzurre in lacrime: l’Italia batte il Giappone al tie-break e vola in semifinale ai Mondiali di Volley 2018 Inizia con un la Final Six dei Mondiali di Volley 2018 per le azzurre della pallavolo. Egonu e compagne hanno affrontato oggi, a Nagoya, le padrode di casa Giapponesi per un posto in semifinale. Una sfida appassionante, iniziata con un primo set super le azzurre di Mazzanti. Dopo un inizio piuttosto facile, le italiane hanno ...

Volley - Mondiali; azzurre alla Final Six. Mazzanti : ''Non cambieremo il nostro dna'' : Dopo Turchia, Cina, Russia e Stati Uniti continuerà il nostro percorso contro quasi tutte le migliori formazioni al mondo. Il Giappone potrà contare sul pubblico di casa, mentre per la Serbia basta ...

Mondiali Femminili Volley 2018 – Coach Mazzanti analizza Giappone e Serbia : “dobbiamo fare attenzione a” : In vista delle partite della terza fase dei Mondiali Femminili di Volley 2018, Coach Mazzanti analizza Giappone e Serbia, prossime avversarie dell’Italia Prima giornata a Nagoya per la nazionale italiana femminile, da lunedì prossimo impegnata nella terza fase del Campionato del Mondo 2018. Le ragazze di Davide Mazzanti nella mattinata Giapponese si sono trasferite da Osaka, tramite “Shinkansen” (il treno proiettile capace di andare ...