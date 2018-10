Pizzaiolo ucciso | si indaga su un immigrato

ilgiornale

(Di venerdì 19 ottobre 2018) Gli occhi degli investigatori sono ora puntati su unche potrebbe essere l'autore del brutale pestaggio costato la vita a Rocco Desiante, undi 43 anni originario della Puglia.Il giovaneche potrebbe essere accusato a breve di omicidio, dopo l'interrogatorio, si trova in questo momento in carcere. A disporre la custodia i due pm titolari dell'indagine Alessandro Mancini e Antonio Vincenzo Bartolozzi. Illavorava in provincia di Ravenna, a Castiglione di Cervia ed è stato ritrovato morto nell'appartamento dove viveva da un po' di tempo. Il sospetto dei pm è che sia stato lo stesso Rocco a far entrare il suo assassino poiché non ci sono segni di scasso alla porta.Desiante viveva da anni in Romagna, era originario della provincia di Bari. Si era trasferito da poco nell'appartamento dove ha trovato la morte. Era di un conoscente che gliel'aveva ...