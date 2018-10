Torna la settimana del Dietista | sette giorni per stili di vita sani

Previsioni Meteo Europa : picco di caldo nel weekend su quasi tutto il continente ma dalla prossima settimana Torna il freddo artico [MAPPE] : 1/10 ...

Torna la pioggia a Olbia e in Gallura - le previsioni della settimana : Arriva la pioggia autunnale. Dopo un week-end soleggiato, quasi primaverile, Torna la pioggia su Olbia e la Gallura. Nuvole e pioggia accompagneranno i prossimi giorni la Gallura. La settimana vedrà, ...

Inizio settimana di caldo - la colonnina sfora i 25° - ma da giovedì Tornano le piogge : Roma - Buona parte della nuova settimana sarà caratterizzata dalla presenza di un campo di alta pressione che ingloberà tutto il comparto centrale del continente europeo, lambendo anche l'Italia e favorendo tempo discreto con clima mite. Poche variazioni quindi nei primi giorni della settimana, con lo Stivale che beneficerà di temperature superiori alle medie del periodo di giorno, mentre entro giovedì ...

Le Iene Show : Torna l'appuntamento infrasettimanale guidato da Alessia Marcuzzi : Alessia Marcuzzi ritorna alla conduzione dello Show di Italia 1, affiancata da Nicola Savino e come sempre dalle irriverenti voci della Gialappa's Band.

Da Criminal Minds 13 a NCIS 15 e 9-1-1 : il fine settimana ad alta tensione di Rai2 sta per Tornare : La Pallavolo è solo un amaro ricordo per il pubblico di Rai2 che finalmente potrà tuffarsi nel suo amato pomeriggio crime proprio a partire da questo venerdì 5 ottobre e dall'attesa Criminal Minds 13 slittata già per due settimane. L'attesa è finita e dopo un'estate di repliche e tappabuchi, alcuni davvero interessanti, la rete giovane di casa Rai ha deciso di schierare il suo poker d'assi e non solo visto che in questi mesi, tra autunno e ...

Torna la Settimana del Pianeta Terra : centinaia di geoeventi in tutta Italia dal 14 al 21 ottobre : Saranno centinaia i geoeventi in programma dal 14 al 21 ottobre per la “Settimana del Pianeta Terra“, il Festival delle Geoscienze che, per la 6ª edizione, accenderà i riflettori sul patrimonio naturale e geologico del nostro Paese con centinaia di iniziative in tutto lo Stivale. Sette giorni di manifestazioni sparse in tutta Italia dedicate alle divulgazione scientifica per diffondere la cultura del rispetto dell’ambiente e ...

Le parole della settimana di Massimo Gramellini Torna su Rai 3 : ecco quando : torna Massimo Gramellini con “Le parole della settimana”, il talk show televisivo del sabato sera di Rai3: ecco la data di partenza e le anticipazioni Al via la nuova edizione de “Le parole della settimana“, il talk show condotto dal giornalista Massimo Gramellini su Rai3. Come sempre il motore trainante del programma saranno l’originalità e la forza delle storie di vita quotidiana e straordinaria. Scopriamo la ...

Inter - Spalletti in conferenza : “Settimana della verità - domani Torna Lautaro” : Presente in conferenza per presentare il match di domani contro il Cagliari, Luciano Spalletti ritiene che la prossima possa essere la settimana della verità per l’Inter: “Ci può rimettere in carreggiata e in corsa con le prime della classifica. Cosa che in base ai primi risultati sembrava difficile. Ora invece siamo nelle condizioni di rivedere chi è scappato, se dovessimo far bene. Stiamo crescendo e se dimostriamo di esserci ...

Agripride 2018 - nel fine settimana Torna il festival dedicato ad agricoltura - sostenibilità - cibo e genti dell'Emilia : Perché sostenere e promuovere il settore primario significa dare ulteriore impulso all'economia locale, ma anche rafforzare un elemento, quello dell'agricoltura e del cibo, che è parte della nostra ...

Serie A - si Torna subito in campo per il turno infrasettimanale : ecco le quote William Hill della 6ª giornata : Si comincia martedì con l’anticipo tra Inter e Fiorentina, mercoledì poi le altre gare con due posticipi al giovedì Le Migliori quote di William Hill accompagnano il massimo campionato italiano anche durante la sesta giornata. Inoltre, il bookmaker – in gioco dal 1934 – dà il benvenuto ai nuovi utenti con il codice ITA250, che prevede 250 euro di bonus. Apre le danze del turno infrasettimanale un incontro che promette ...

Esercito russo : Oltre tremila rifugiati riTornati a casa la scorsa settimana - : Secondo il colonnello Mizintsev, circa 1,5 milioni di migranti sono già tornati nel paese. Oltre 243 mila dall'estero. Oltre 3.000 rifugiati sono tornati alle loro case in Siria la scorsa settimana, ...

Torna su SkyTG24 «Hashtag24» approfondimento settimanale con Riccardo Bocca : Gli spettatori come veri protagonisti dell’informazione. Torna con una nuova stagione su Sky TG24 "Hashtag24 – L’attualità condivisa", l’approfondimento condotto da Riccardo Bocca, che ogni settimana affronta una notizia d’attualità e porta gli utenti al centro del dibattito attraverso la partecipazione attiva e l’interazione sui social. Il programma sarà in diretta ogni venerd&igr...

LIVE Ripescaggi Serie B - Frattini : 'Decisione in settimana'. Si Torna a 22 squadre? : La decisione di oggi segue la sentenza di 'inammissibilità' formulata ieri dal Collegio di Garanzia dello sport presso il CONI con cui di fatto si è dirottato di nuovo il processo dal primo grado ...

Calo termico - ma nel fine settimana riTorna l'anticiclone con rialzo delle temperature fino ai 30° : Roma - Anticiclone africano ancora in auge sull'Italia ma nell'arco delle prossime 24-48 ore un impulso di correnti più fresche di matrice atlantica attraverserà il Paese da Nord a Sud portando qualche temporale e un Calo termico (qui maggiori dettagli). Nulla di particolarmente incisivo soprattutto perché la perturbazione in arrivo non aprirà la strada ai primi fronti perturbati autunnali, al suo seguito infatti ...