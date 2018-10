Fortnite porta cheater in tribunale | pugno duro da parte di Epic Games

Fortnite supporta i top di gamma di HTC : Stando a quanto rivelato da HTC, Fortnite è ora ufficialmente disponibile anche per i suoi modelli top di gamma che hanno la dotazione hardware minima L'articolo Fortnite supporta i top di gamma di HTC proviene da TuttoAndroid.

Nuova Fortezza Portatile in Fortnite - come potrebbe cambiare la difesa : Le Sfide della Settimana 10 di Fortnite sono ancora in corso, moltissimi giocatori sono ancora alle prese con queste e per l'occasione abbiamo prodotto anche un'utile guida. I giocatori stanno cercando di fare del proprio meglio in attesa della Stagione 6, che dovrebbe arrivare tra il 24 e il 26 settembre. Epic Games comunque ha lavorato per offrire novità per tutti i giocatori con il prossimo reset di Fortnite. A quanto pare lo studio di

Fortnite : le teorie dei fan portano ad un inquietante universo parallelo : Come saprete la community di Fortnite è sconfinata e ad ogni stagione parte sempre la caccia agli indizi per azzeccare il contenuto della stagione successiva, riporta Eurogamer. Ebbene in questo caso, con la stagione 6 sempre più vicina, le speculazioni sul prossimo evento di gioco ha raggiunto picchi davvero elevati, ed un'ipotesi in particolare sembra supportata da una certa quantità di prove, tanto da renderla piuttosto interessante.La teoria

Fortnite per Android si aggiorna alla v5.40 : nuovi smartphone supportati e altre novità : Epic Games ha rilasciato l'aggiornamento versione 5.40 per Fortnite Mobile destinato alla piattaforma Android: aggiunto il supporto a nuovi smartphone e altre novità.Oggi Epic Games ha iniziato a rilasciare per il suo gioco di maggior successo, Fortnite, un nuovo aggiornamento software dedicato alla versione mobile per Android.Fortnite Mobile per Android si aggiorna: ecco le principali novità della versione 5.40L'aggiornamento di

Fortnite per Android inarrestabile - nuovi smartphone supportati al 7 settembre : Uno dei fenomeni assoluti del 2018 videoludico è stato finora indubbiamente Fortnite, il Battle Royale sviluppato dai ragazzi di Epic Games che ha ridefinito in maniera sostanziale il mercato. Tanti sono stati infatti i team di sviluppo che hanno provato (e proveranno) a emulare la modalità del colorato sparatutto in terza persona, con Call of Duty Black Ops 4 che è ormai prossimo a lanciarsi in questa nuova sfida. Un fenomeno totalizzante

Anticipazioni patch 5.30 di Fortnite : arriva la Fenditura Portatile - a cosa serve : Fortnite si sta muovendo. Dopo i misteri scoperti questa settimana, come il portale a Tomato Town, siamo in grado di fornirvi alcune Anticipazioni di ciò che arriverà domani, 23 agosto, con l'attesa patch 5.30. Il riferimento è spuntato proprio nell'ultimo update dello shop del gioco di Epic Games. Si chiama Rift-to-go, tradotto in italiano Fenditura Portatile, che introdurrà sicuramente importanti novità a livello tattico per tutti i

Misterioso portale appare in Fortnite - quali cambiamenti in arrivo per la mappa? : Appassionati di Fortnite, forse sta per arrivare una sorpresa che non vi aspettavate. L'indizio è stato trovato dallo Youtuber Ali-A, che ha trovato un nuovo portale dimensionale proprio nella mappa, come riporta Dexerto. Come tutti sanno Fortnite è andato incontro a una serie di cambiamenti con l'arrivo della Stagione 5, ma dopo tutto questo la mappa, nel bene o nel male, è rimasta la stessa. La mappa potrebbe però subire a breve ulteriori

