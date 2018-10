Riace | Sindaco Mimmo Lucano “rifarei tutto | Viminale denigra” Salvini | “migranti e

Riace - parla il sindaco Lucano : "Rifarei tutto" | Video : Cresce la preoccupazione tra i migranti che vivono a Riace dopo la circolare con cui il ministero dell'Interno ne ha disposto il trasferimento. Il Viminale fa sapere: "Non ci sarà alcuntrasferimento obbligatorio, si muoveranno solo subase volontaria"

Migranti Riace - sindaco sospeso Lucano : rifarei quello che ho fatto : Respinge le contestazioni che il Viminale gli ha mosso, come le scarse condizioni igieniche e falle nella rendicontazione

Riace - l Anpi ai 5S 'Non girate lo sguardo - fermate Salvini'. Camusso 'Atto disumano'. Il sindaco 'Rifarei tutto' : Un appello ai Cinquestelle per fermare Salvini. L' Anpi , l'Associazione nazionale partigiani, si rivolge al Movimento chiedendo di interrompere il silenzio sul caso Riace , un modello di integrazione ...

Riace - i migranti al sindaco Lucano : 'Non vogliamo andare via' - : "Qui c'è la nostra nuova vita", il messaggio lanciato dopo la circolare del ministero dell'Interno che ha disposto il trasferimento dei migranti. "Non ci sarà alcuna deportazione", rassicura la ...