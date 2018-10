Matteo Salvini e Giancarlo Giorgetti blindano Giovanni Tria | come asfaltano Luigi Di Maio

Matteo Salvini attacca Fabio Fazio : "Lavoreremo affinché prenda meno denaro pubblico" : In occasione del tour in Trentino Alto Adige per le elezioni provinciali del 21 ottobre, il leader della Lega e ministro dell'Interno Matteo Salvini da Borgo Valsugana (Trento) ha lanciato un attacco al sistema dell'informazione: Abbiamo ogni giorno tutti contro. Io non faccio il piangina, ma non c’è un Tg, non c’è una radio, non c’è un giornale, che, non dico che non esponga cose positive, ma che sia obiettivo. Successivamente il ...

Emma Bonino contro Matteo Salvini : 'Col suo decreto sicurezza in Italia ci saranno più irregolari' : L'ex ministro degli Esteri Emma Bonino non ha mai apprezzato il nuovo corso intrapreso sul fronte della gestione dell'emergenza immigrazione, che punterebbe ad aprire le porte delle strutture di ...

Alitalia - Matteo Salvini : il ministro Tria rispetti il contratto di governo : Il ministro dell'Economia Tria "deve fare quello che dice il contratto di governo. Lo deve rispettare lui come lo rispettiamo noi tutti". Lo dice il vicepremier Matteo Salvini, che torna sui contrasti nel governo ...

Migranti - Viminale : "Stop modello Riace"/ Ultime notizie - Matteo Salvini contro Lucano : "Tolleranza zero" : Migranti, Viminale cancella modello Riace: saranno trasferiti. Ultime notizie, tra le motivazioni addotte dal ministero l'eccessivo numero di persone ospitate. Lucano,"vogliono distruggerci"(Pubblicato il Sun, 14 Oct 2018 00:21:00 GMT)

Silvio Berlusconi spiazzato da Matteo Salvini - retroscena Minzolini : 'Tu gli parli di spread e lui...' : Tra Silvio Berlusconi e Matteo Salvini il dialogo è sempre più complicato. Ed è Augusto Minzolini , sul Giornale , a svelare un gustoso retroscena direttamente da Arcore. Il Cav è preoccupato per la ...

Incidente per Matteo Salvini : "Alla mia età...". E mostra la foto della frattura : "Dimostrazione che alla mia età fare sport (nel mio caso andare a correre le sera sotto la pioggia, rischiando di scivolare...

Scuola - Laura Boldrini contro Matteo Salvini : ‘La sua credibilità? Pari a zero’ : Continua il botta e risposta tra Governo e opposizione anche per quanto concerne il mondo della Scuola. Gli organi di stampa nazionali hanno ampiamente relazionato, nelle ultime ore, in merito a quanto accaduto a Torino, durante la manifestazione di protesta organizzata nell’ambito dello sciopero degli studenti: alcuni manifestanti hanno dato fuoco a dei manichini rappresentanti le figure dei due attuali vicepremier, Luigi Di Maio e Matteo ...

Morte Stefano Cucchi - Matteo Salvini : “Si processa rispettando legge - non in altri modi” : Il vicepremier Matteo Salvini è intervenuto ancora una volta sul caso Cucchi da Ala, in Trentino, dove si trova in tour elettorale. Rivolgendosi alla sorella Ilaria, ha detto: "Le porte del ministero degli Interni sono aperte alla famiglia di Stefano e a 60 milioni di italiani per bene. Se qualcuno invece preferisce fare polemiche e attaccare un ministro e centinaia di agenti sono sue scelte".Continua a leggere

Nando Pagnoncelli - il sondaggio che fa tremare Matteo Salvini e Luigi Di Maio : gli italiani vogliono l'euro : Opinioni, continua il sondaggista, che 'risultano chiaramente influenzate dall'appartenenza politica - gli elettori della maggioranza sono in larga misura refrattari alle preoccupazioni europee, ...

Pd - una fine ridicola. 'Marco Minniti unico che può battere Matteo Salvini' - e la sinistra si spacca di nuovo : 'L'unico capace di battere Matteo Salvini '. Il soggetto è Marco Minniti , che parte del Pd vorrebbe candidato alla segreteria. Ma qui cominciano i problemi. Il primo: a chiedergli di scendere in ...

Matteo Salvini sul caso Cucchi : "Chi indossa la divisa e sbaglia - paghi anche di più" : "Se sbagli e indossi la divisa, paghi anche di più, ma se due o tre sbagliano non permetto di infamare centinaio di poliziotti e carabinieri che lavorano. Agli spacciatori dico che io sto con i carabinieri". Lo ha detto Matteo Salvini, ministro dell'Interno, da Borghetto, in Trentino, parlando del caso Cucchi.In un'intervista all'Unione sarda, il ministro ha spiegato: "Sono ministro da quattro mesi e non posso rispondere di ciò che ...

Ala - bomba davanti alla sede della Lega : 'Colpa degli anarchici'. Oggi era atteso Matteo Salvini : Una notte di terrore . La sede della Lega ad Ala , in Trentino, è stata attaccata da una bomba . Proprio lì, Oggi, è atteso il ministro dell'Interno Matteo Salvini , per le tappe del tour elettorale ...