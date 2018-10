Scontri Gaza | cinque manifestanti palestinesi morti al confine

Gaza - uccisi 5 palestinesi in Scontri : 17.42 Cinque palestinesi sono stati uccisi nel centro della Striscia di Gaza. Lo denuncia il portavoce del ministero della Sanità di Gaza. I due sono stati uccisi durante scontri con l'esercito israeliano lungo la barriera di confine tra la Striscia e lo Stato ebraico, come avviene ormai ogni venerdì dal 30 marzo scorso, in occasione della Marcia del Ritorno, appoggiata da Hamas. Ci sarebbero anche una sessantina di feriti.

Scontri a Gaza - 2 morti e 124 feriti : 23.35 Due manifestanti palestinesi,di cui uno di 12 anni, sono morti durante gli Scontri con l'esercito israeliano nei pressi della barriera difensiva tra Gaza e lo stato ebraico durante la Marcia del Ritorno,appoggiata da Hamas. Lo hanno annunciato fonti mediche della Striscia che parlano anche di 124 feriti raggiunti dal fuoco israeliano e dai gas lacrimogeni. Le due morti sono avvenute nella parte est di Gaza.

Gaza - Scontri al confine : due morti e 124 feriti : scontri tra manifestanti palestinesi ed esercito israeliano, in occasione della Marcia del Ritorno, appoggiata da Hamas , sono in corso lungo tutta la barriera difensiva tra Gaza e lo stato ebraico. ...

Scontri a Gaza - morti tre palestinesi : 18.33 Tre manifestanti palestinesi sono morti negli Scontri con l'esercito israeliano alla barriera difensiva tra Gaza e lo Stato ebraico, durante la Marcia del Ritorno appoggiata da Hamas. Lo hanno reso noto fonti mediche della Striscia, che riferiscono anche di quasi 200 feriti. Tra le vittime un ragazzo di 14 anni colpito vicino al campo profughi di El Bureij. Le altre due vittime a Est di Gaza.

Gaza - Scontri : ucciso un palestinese : 2.29 Un palestinese di 21 anni è stato ucciso e 20 sono rimasti feriti nell'est della Striscia di Gaza in scontri con le forze di sicurezza israeliane lungo il confine, secondo quanto riferito da fonti sanitarie nella Srriscia. L'esercito israeliano ha replicato che che un drone ha aperto il fuoco su un gruppo di palestinesi che stavano facendo volare degli aquiloni armati contro Israele.Ieri Sami Abu Zuhri,membro del governo Hamas a Gaza, ...

Gaza : fonti palestinesi - 30 feriti in Scontri a confine : ANSAmed, - TEL AVIV, 21 SET - Sono almeno 30 i manifestanti palestinesi feriti negli scontri in corso con l'esercito israeliano in vari punti della barriera di confine tra Gaza e lo stato ebraico in ...

Continuano gli Scontri al confine fra Israele e Gaza : uccisi 3 palestinesi : Roma - Tre palestinesi sono stati uccisi da colpi di arma da fuoco israeliani nella Striscia di Gaza, durante le manifestazioni e gli scontri sul confine: lo ha riferito il ministero della Sanità di ...

Manifestazioni e Scontri a Gaza - 2 morti : 20.00 Due palestinesi sono stati uccisi da colpi di arma da fuoco israeliano. Lo ha riferito il ministero della Sanità di Gaza. Una delle vittime è un medico di 20 anni. I feriti sono 84. Finora, "9.000 i palestinesi che hanno protestato lungo la barriera difensiva tra Gaza e lo Stato ebraico", ha detto l'esercito israeliano: in risposta "ai violenti tumulti (i palestinesi hanno "tirato pietre e ordigni esplosivi ai soldati israeliani"), è ...

Gaza - fonti mediche : un morto e 90 feriti in Scontri al confine : Un palestinese è rimasto ucciso e altri 90 sono stati feriti o intossicati nel corso di scontri verificatisi al confine di Gaza fra migliaia di dimostranti e reparti dell'esercito israeliano. Lo ...