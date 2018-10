Come va con Giulia? e la risposta di Francesco Monte spiazza Che batosta per

Come incontrare Bradley James - Aurora Ruffino - Jaime Lorente e Federico Cesari al FeST di Milano : biglietti in prevendita : Proprio in questo momento sta prendendo il via il FeST alla Santeria di Milano con importanti eventi tra cui il panel alla presenza delle due donne di Gomorra ovvero Cristina Donadio (Scianel) e Ivana Lotito (Azzurra). Gli eventi non mancheranno oggi in apertura (qui il calendario completo degli eventi) e lo stesso accadrà domani alla presenza di Bradley James, Aurora Ruffino, Jaime Lorente e Federico Cesari. Sono loro alcuni degli attori che ...

Rally Legend di San Marino - con il 5G è Come essere nel cuore della gara – FOTO : Gli appassionati che da oggi seguono il Rally Legend di San Marino possono, oltre che assistere alla gara, sperimentare anche tutte le applicazioni possibili con l’uso della rete mobile di nuova generazione: il 5G. Il tutto grazie alla collaborazione tra Nokia e Tim, che si è aggiudicata la recente asta per le frequenze 5G bandita dal Ministero per lo Sviluppo Economico, sborsando 2,4 miliardi di euro per una serie di blocchi di frequenze. ...

Omicidio Come nel romanzo - condannato Daniele Ughetto Piampaschet/ Nuovo Appello - 25 anni per il filosofo : Omicidio come nel romanzo: Daniele Ughetto Piampaschet condannato a 25 anni nel Nuovo Processo di Appello dopo l'annullamento della Cassazione. Ecco cosa è successo(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 16:39:00 GMT)

La Macedonia Come non ve l’hanno mai raccontata : Lo storico referendum per cambiare nome al paese e tutto quello che ci stava dietro, nella seconda puntata del podcast di Konrad The post La Macedonia come non ve l’hanno mai raccontata appeared first on Il Post.

SixthContinent - cos’è e Come funziona : Tutti vogliamo guadagnare soldi online stando comodamente sul divano di casa. Questo è praticamente un dato di fatto, ma spesso qualcuno ci riesce. Magari ci hai anche provato con i soliti servizi offerti dalle piattaforme online che promettono provvigioni, ma che puntualmente obbligano sempre a spese iniziali. Il solito “Paga 99€ ed entra nel gruppo per sapere tutto su come guadagnare denaro da casa!” Ovviamente non andremo a parlarvi di ...

Come ci è sembrato Samsung Galaxy A9 (2018) - lo smartphone con 4 fotocamere : Location meneghina per la presentazione del nuovo smartphone di fascia medio-alta del colosso coreano. Il suo nome è Samsung Gaalxy A9 (2018) e al posteriore sfoggia ben 4 fotocamere, non a caso è stato definito dalla casa stessa "il primo smartphone non-flagship con 4 sensori fotografici". L'articolo Come ci è sembrato Samsung Galaxy A9 (2018), lo smartphone con 4 fotocamere proviene da TuttoAndroid.

Altra rinuncia per i Samsung Galaxy con Android Pie : Come cambia il gaming? : Ci sono tante novità che potremo toccare con mano a bordo dei Samsung Galaxy appena i modelli compatibili avranno modo di installare l'aggiornamento del sistema operativo Android Pie, come del resto abbiamo avuto modo di osservare proprio in queste ore con il Samsung Galaxy S9 e le migliorie che verranno assicurate al pubblico per quanto concerne la fotocamera. Tuttavia bisogna mettere in preventivo che con il trascorrere degli anni il ...

Sergio Mattarella incontra Conte - Salvini - Di Maio e Savona : 'Fatevi dare un consiglio' - Come li gela al Colle : ... i ministri Giovanni Tria , Economia, , Paolo Savona , Affari Ue, , Enzo Moavero , Esteri, , Alfonso Bonafede , Giustizia, ed Elisabetta Trenta , Difesa, e la sua raccomandazione è stata secca: 'Di ...

Sergio Mattarella incontra Conte - Salvini - Di Maio e Savona : 'Fatevi dare un consiglio' - Come li gela al Cole : ... i ministri Giovanni Tria , Economia, , Paolo Savona , Affari Ue, , Enzo Moavero , Esteri, , Alfonso Bonafede , Giustizia, ed Elisabetta Trenta , Difesa, e la sua raccomandazione è stata secca: 'Di ...

Galaxy S9 con Android Pie avrà le ottimizzazioni di scena Come su Note 9 : Secondo quanto riferito dal forum XDA Developers con il prossimo aggiornamento ad Android Pie 9.0 il Samsung Galaxy S9 implementerà le ottimizzazioni di scena per la camera.Chi ha acquistato un Samsung Galaxy Note 9 può già sfruttare le ottimizzazioni di scena per la fotocamera: si tratta di un software che grazie all’intelligenza artificiale imposta la fotocamera al meglio.Galaxy S9 con l’aggiornamento ad Android Pie 9.0 arriveranno ...

Un contest per un concerto privato con Irama - Come partecipare con Spotify : Irama tornerà il 19 ottobre dopo la vittoria ad Amici e un anno pieno di impegni e successi. Il suo nuovo album si intitola Giovani ed è un modo, come lui stesso ha rivelato sul suo profilo instagram, per tirare fuori i diversi stili musicali spaziando tra i generi pur mantenendo la propria identità. Tutto pronto anche per la prima parte dell’instore tour che seguirà l’uscita del nuovo lavoro, a partire da Roma il 19 ottobre, proprio il giorno ...

Umberto Bossi Come Berlusconi : chiede affidamento a servizi sociali/ Lega - diede del terrone a Napolitano : Bossi come Berlusconi: chiede affidamento a servizi sociali. Ultime notizie Lega, la mossa del Senatur per evitare il carcere: diede del terrone a Napolitano(Pubblicato il Wed, 10 Oct 2018 14:30:00 GMT)

Controllo remoto iPhone : Come controllarlo da PC : Sul mercato esistono diversi programmi che permettono di controllare il proprio computer da remoto utilizzando il dispositivo personale, che sia Android o iOS. Nella guida di oggi, però, vedremo esattamente l’opposto, scoprendo come effettuare il leggi di più...

PAPA FRANCESCO CONTRO L’ABORTO/ “Sopprime la vita - Come affittare un sicario per far fuori il problema” : Stamattina in Piazza San Pietro durante l'udienza del mercoledì il PAPA ha espresso parole forti e decise CONTRO l'aborto, definendolo una atrocità(Pubblicato il Wed, 10 Oct 2018 12:40:00 GMT)