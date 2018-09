: • News • #Trump e Macron,colloqui su Iran e Siria - CyberNewsH24 : • News • #Trump e Macron,colloqui su Iran e Siria - TelevideoRai101 : Trump e Macron,colloqui su Iran e Siria - ansa_it : Trump vede Macron, colloqui Siria e Iran -

Il presidente Donaldha parlato die di scambi commerciali con il presidente francesea margine dei lavori dell'Onu. I due leader, afferma la Casa Bianca, si sono impegnati a lavorare in modo coordinato per affrontare le sfide globali. Questa mattina,parleranno a New York davanti all'Assemblea generale Onu, che questa settimana riunisce circa 130capi di stato e di governo.(Di martedì 25 settembre 2018)