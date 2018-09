' Scuole Sicure' | al via i controlli anti-droga davanti agli istituti

Terremoto - la Corte dei Conti : “In ritardo il piano di messa in sicurezza delle Scuole ” : Ritardi e inadeguatezza delle risorse per il piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici nelle zone a rischio sismico. E’ quanto rileva la Corte dei Conti la Corte dei Conti nella relazione che esamina lo stato di attuazione del piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici previsto dalla l. n. 289/2002. La relazione dei giudici contabili rileva alcune criticità nella gestione dei diversi ...

Scuole Sicure - no alla militarizzazione - sì alla prevenzione : comunicato : Giunge in redazione la richiesta di pubblicazione di un comunicato della FLC CGIL di Roma e del Lazio in relazione al progetto Scuole sicure. Sotto accusa il modo in cui saranno investiti i soldi stanziati. Come rendere le Scuole sicure “Roma, 13 settembre – Il ministro dell’Interno Matteo Salvini ha stanziato 2,5 milioni di euro per il progetto “Scuole sicure” che saranno investiti in impianti di videosorveglianza, in assunzioni ...