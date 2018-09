S' è fatta notte | puntata 24 settembre 2018 | Diretta

Piero Angela/ Non solo divulgazione scientifica - ma anche un grande amore per il pianoforte (S'è fatta notte) : Piero Angela , il famoso divulgatore scientifico mostra nel salotto di Maurizio Costanzo anche un grandissimo amore per la musica e il pianoforte . (S'è fatta notte) (Pubblicato il Mon, 24 Sep 2018 08:51:00 GMT)

“Ce l’ho fatta !”. La prima notte di sesso dell’uomo “nato senza pene” : Era nato con un difetto fisico non certo da poco, che rischiava di influenzare per sempre la sua vita e soprattutto il rapporto con le donne. Sì perché Andrew Wardle,44enne di Manchester, era nato senza pene. Nonostante questo, l’uomo non si è mai arreso nel corso di questi anni e finalmente ha avuto il primo rapporto sessuale grazie a un impianto bionicocostato 50.000 sterline. L’intervento è stato effettuato con successo ...

13enne morta a Latina : indagate quattro persone Sara Francesca Basso non ce l'ha fatta. Deceduta nella notte la ragazzina che si trovava in vacanza con la famiglia. : La 13enne morta a Latina non ce l’ha fatta: è spirata dopo la corsa in ospedale e l’intervento dei soccorsi. Per la morte di Sara Francesca Basso, originaria di Morolo in provincia di Frosinone, sono state iscritte nel registro degli indagati quattro persone. Il reato è omicidio colposo, per ora solo un’ipotesi per poter effettuare i dovuti approfondimenti. Sara Francesca Basso è stata aspirata da un bocchettone della piscina ...