Sport - Roma prepara l' ultimo saluto a Giorgio Rossi

VIDEO - Il Miglio di Roma porta l'atletica nel cuore della Città Eterna : 'Una festa dello Sport' : Questa è una festa dell'atletica, in uno dei punti più belli del mondo, non solo della Capitale'. Mentre si prova a guardare già al futuro, alla Maratona di Roma: 'Abbiamo partecipato al bando con un ...

Municipio 3. Assessore Romano : ”Garantire il traSporto degli alunni con disabilità”. : Nel Terzo Municipio, l’assessora al sociale Concetta Romano e la presidente di commissione Sara Alonzi scrivono alle famiglie: “Disagi per gli alunni disabili, il trasporto di ritorno a casa non è garantito durante l’orario provvisorio.” “In questi giorni che le Scuole ripartono con il nuovo Anno Scolastico, rivolgiamo un augurio a tutti i ragazzi , alle famiglie, ai dirigenti scolastici, al corpo docente, a tutto ...

Sport : torna il ‘Miglio di Roma’ - ecco tutti gli eventi in programma sabato : Roma – sabato 22 settembre torna il Miglio di Roma. Organizzata da ASD Atleticom, la manifestazione di corsa su strada sulla distanza del Miglio anglosassone (1.609,34 metri) si pone l’obiettivo di ripristinare una storica tradizione romana come quella del Palio dei Berberi, trasformata in una corsa podistica di un miglio, ovvero la distanza esatta che intercorre tra Piazza Venezia e Piazza del Popolo. Giunta alla 3a edizione (la ...

Aeronautica - bimbo di due mesi traSportato d’urgenza da Catania a Roma. Le sue condizioni : Il trasporto sanitario urgente con velivoli dell’Aeronautica Militare può avvenire solo ed esclusivamente per soccorso di ammalati e traumatizzati gravi in imminente pericolo di vita oppure trasporto d’urgenza nei casi in cui devono essere eseguiti interventi sanitari entro limiti di tempo determinati ed improrogabili o per il trasporto di plasma/medicinali salvavita. Una di queste situazioni, purtroppo, si è registrata nella ...

Aeronautica - bimbo di 2 mesi in pericolo vita - traSporto urgenza da Catania a Roma : Un bambino di appena due mesi in imminente pericolo di vita è stato trasportato d'urgenza questa mattina da Catania a Ciampino a bordo di un aereo Falcon 50 del 31° stormo dell'Aeronautica militare. ...

Roma : programma traSporti fine settimana capitolino - bus deviati : Roma – Domani a Roma, dalle 10 alle 13, un corteo sfilera’ su piazza Riccardo Balsamo Crivelli, via Sebastiano Satta, via Carlo Alberto Cortina e via Tommaso Smith. Possibili deviazioni o brevi stop per i bus. Domenica, dalle 8 alle 10, e’ in programma l’evento sportivo “CorriRoma” con percorso su via San Gregorio, piazza di Porta Capena, viale Aventino, piazza Albania, via Gelsomini, via Marmorata, ...

Paura del traffico a Roma? Ecco il servizio di traSporto comodo e lussuoso : Chi arriva nella Capitale è alla ricerca di un servizio per muoversi a Roma senza dovere fare i conti con

Romano Fenati - Manzi : "Pronto a perdonarlo"/ Moto2 - Paolo Roversi : "Come è cambiato lo Sport!" : Romano Fenati: la mamma pronta a denunciare chi lo ha minacciato di morte sui social. Intanto Stefano Manzi si dichiara pronto a perdonarlo dopo il folle gesto.(Pubblicato il Thu, 13 Sep 2018 19:51:00 GMT)

La Mens Sana sfida Roma sul parquet del PalaCooperSport di Chiusi : Il grande basket di serie A2 torna a Chiusi sabato 15 settembre ore 19.00 con l'amichevole di lusso tra Mens Sana Basket 1871 e Pallacanestro Virtus Roma. L'incontro amichevole, che sarà giocato al ...

FIFA 19 : EA Sports è ora Official Football Video Game Partner dell'A.S. Roma : L'AS Roma annuncia di avere sottoscritto un accordo di Partnership con Electronic Arts, l'azienda creatrice delle serie di Videogiochi sportivi più vendute al mondo e il cui nuovo capitolo, FIFA 19, è previsto per il prossimo 28 settembre.L'accordo biennale ha tra gli obiettivi principali quello di portare la serie EA Sports FIFA sempre più vicino ai tifosi della Roma, in Italia e nel mondo, grazie ad una stretta collaborazione marketing e ...

Dottor Dzeko : l'attaccante della Roma si laurea in management dello Sport : ... quella da dirigente sembrerebbe infatti una strada più percorribile per Dzeko, che una volta appesi gli scarpini al chiodo potrebbe scegliere di proseguire nel mondo del calcio dietro una scrivania ...