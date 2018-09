May sfida l' Ue | ma su Brexit la partita più difficile è in Parlamento

Floyd Mayweather vs Manny Pacquiao 2 : il campione filippino ha accettato la sfida : Il confronto di sabato scorso [VIDEO] era la notte tra sabato e domenica in Italia tra Canelo Alvarez e Gennadij Golovkin era stato definito il match dell'anno. Probabilmente ha segnato la sorpresa dell'anno, con il messicano che ha strappato le tre cinture iridate dei pesi medi al campione kazako, infliggendogli la prima sconfitta della carriera. Inutile dire il verdetto è stato contestato, un pari sarebbe sembrato più idoneo a rispecchiare il ...

Boxe – Mayweather lancia la sfida - Pacquiao la raccoglie : a dicembre la rivincita tra i due pugili : Pacquiao ha reso noto di aver accettato l’invito di Mayweather, sottolineando di essere disposto a tornare sul ring contro l’americano Il pugile filippino Manny Pacquiao e lo statunitense Floyd Mayweather potrebbe affrontarsi di nuovo su un ring nel mese di dicembre. Pacquiao ha detto che accetterà l’offerta del pugile americano con l’intenzione di prendersi una rivincita del combattimento perso a maggio 2015. I ...

Boxe - Floyd Mayweather clamoroso : “Sono pronto per tornare sul ring! Voglio sfidare Pacquiao” : Floyd Mayweather ha annunciato il suo clamoroso ritorno alla Boxe! Il fenomeno statunitense, a 41 anni suonati, ha comunicato tramite i suoi profili social che ha tutta l’intenzione di tornare in attività: a due anni dal ritiro, lo sportivo più ricco del Pianeta (che l’anno scorso affrontò Conor McGregor, stella della MMA, in un incontro esibizione) ha fatto sapere che sta tornando per sfidare Manny Pacquiao, il filippino con cui ...

Brexit - Blair e Johnson bocciano la May/ Ultime notizie - sfida tra i conservatori : premier - "Nessuna novità" : Brexit, May: “No a nuovo referendum. Non tradisco la nostra democrazia”. Il premier britannico difende il suo piano d'accordo con l'Unione europea. Le Ultime notizie(Pubblicato il Mon, 03 Sep 2018 19:12:00 GMT)

"Le donne col burqa? Cassette della posta" : Johnson sfida May con i consensi dell'Ukip : Ma che gli avrebbe anche garantito la pubblicità delle prime pagine dei giornali in queste settimane di calma apparente della politica inglese, con il parlamento chiuso e molti politici in ferie. Che ...

Gb, Johnson sfida la May ai Comuni: "Brexit può essere salvata"