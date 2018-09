Mercato immobiliare - prezzi case meno cari nel Regno Unito : Secondo il rapporto mensile dell'Office for National Statistics, ONS,, che si unisce a quelli degli Istituti privati Halifax e Nationwide, nel mese in esame i prezzi delle case hanno mostrato un ...

Mercato immobiliare italiano più lento che nel resto d'Europa : Il Mercato immobiliare viaggia a due velocità. Se in Europa marcia spedito, in Italia ancora arranca. Lo rivela l'European Outlook 2019 di "Scenari Immobiliari", che è stato presentato a Santa Margherita Ligure.I numeri del Mercato immobiliareA livello continentale il fatturato dovrebbe registrare una bella crescita, probabilmente nell'ordine dei dieci punti percentuali ed oltre. Migliorerà quindi ulteriormente la performance dell'anno scorso ...

Volvo 360C - l’ufficio su quattro ruote che influenzerà il Mercato immobiliare – FOTO : E se un’automobile potesse influenzare i prezzi del mercato immobiliare? Secondo Volvo, la prospettiva non è così fantascientifica. Il costruttore svedese, infatti, ha presentato la nuova 360C, concept car a guida autonoma, elettrica e connessa: è ideata per trasformare l’abitacolo in uno spazio abitativo e rendere il tempo di viaggio utile per lavorare o riposare. Cosicché vivere vicino al proprio posto di lavoro non ...

Sardegna : il Mercato immobiliare si conferma vivace : La Sardegna, e in particolare la Costa Smeralda, non sembrano aver conosciuto gli anni della crisi: qui la vendita e l’acquisto di immobili si mantengono su ritmi decisamente vivaci, specialmente per ciò che riguarda l’acquisto di seconde case per le vacanze. Un mercato che si fa via via più solido, forte del grande interesse da parte degli investitori stranieri, con gli asiatici in prima linea, alla ricerca di occasioni soprattutto per ciò che ...

USA - Mercato immobiliare in ripresa a luglio : Teleborsa, - Segnali positivi giungono dal mercato edilizio degli Stati Uniti. Secondo il Dipartimento del Commercio statunitense, i nuovi cantieri avviati a luglio sono aumentati dello 0,9% su base ...

Veneto : un Mercato immobiliare da record : Secondo l’ultimo Osservatorio curato da immobiliare.it, nel Nord Italia i prezzi del mercato immobiliare continuano la loro graduale ascesa, sia sul fronte dell’affitto che su quello della vendita, confermando così un periodo sostanzialmente positivo. Se il mercato dell’Italia settentrionale è in crescita, in Veneto si sta assistendo a una vera e propria impennata dei prezzi degli affitti: infatti 5 dei 10 capoluoghi di provincia che hanno ...

Mercato immobiliare positivo - ma col freno a mano : Sarebbe utile un segnale chiaro sulla direzione di marcia della politica economica in questo settore, che rappresenta quasi un quinto del Pil del Paese. Ha così commentato, nel corso della conferenza ...

Il Mercato immobiliare è ripartito : prezzi in aumento fino al 2 per cento : La ripresa del mercato immobiliare prosegue anche nel 2018 secondo i dati dell’Agenzia delle Entrate sul primo trimestre dell’anno elaborati da Tecnocasa. Le transazioni immobiliari sono cresciute del 4,3% rispetto allo...