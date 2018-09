: Facciamo nostre le parole del presidente Sergio Mattarella: 'Nessuno è al di sopra della legge, neanche i politici'… - TeresaBellanova : Facciamo nostre le parole del presidente Sergio Mattarella: 'Nessuno è al di sopra della legge, neanche i politici'… - matteosalvinimi : Mattarella oggi ha ricordato che “nessuno è al di sopra della legge”. Ha ragione. Per questo io, rispettando legge,… - Quirinale : #Mattarella: Come spesso ebbe a ricordare anche il presidente #Scalfaro, la legge e le regole valgono per tutti, se… -

"Sono nato durante i bombardamenti e forse per questo mi è rimasto una innata diffidenza verso qualunque pericolo di nazionalismo e di guerre".Così il presidente della Repubbblica,parlando al vertice Arraiolos."Rischiamo di riprorre un clima di concorrenza, contrasto, che diventa ostilità",dice. "Quello di mettere in comune il futuro degli europei è una ragione storicamente così vasta rispetto al passato, che non c'è movimento che possa mettere in discussione questo valore".Poi: non si può mercanteggiare sul bilancio Ue.(Di venerdì 14 settembre 2018)