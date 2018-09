Borse asiatiche senza direzione Tokyo chiude in rosso

Borse asiatiche a due velocità : Ancora una seduta con segni misti per le principali Borse asiatiche con la piazza di Tokyo che mette a segno un forte recupero rispetto alla sessione precedente. L' indice Nikkei della borsa ...

Borse asiatiche chiudono la seduta in forte ribasso : I principali listini asiatici si avviano a terminare la seduta con sostenuti ribassi. Pesa sui mercati mondiali il rischio di una nuova ondata di dazi, per ulteriori 200 miliardi, nella guerra ...

Borse asiatiche in rosso. Prevale il timore sui dazi : Inizio di settimana negativo per i principiali listini asiatici. A spaventare gli investitori l'ulteriore inasprimento della guerra commerciale tra USA e Cina , che nei giorni precedenti ha visto i ...

Tokyo sulla parità. In rosso le altre Borse asiatiche : Tokyo si avvia a chiudere la giornata con un timidissimo rialzo dopo il finale frazionalmente negativo di Wall Street . L'indice Nikkei sta salendo dello 0,08% portandosi a 22.888 punti mentre il più ...

Borse asiatiche in lieve rialzo : Dopo la brillante sessione registrata ieri 27 agost o, prevale ancora il segno più tra i principali listini asiatici ma con guadagni nettamente più moderati. Variazioni poco significative per Tokyo, ...

Inizio di settimana più che positivo per i principali listini asiatici. Si mostrano in forte rialzo gli indici giapponesi e cinesi , che registrano guadagni superiori al punto percentuale.

Tokyo a due colori. In rialzo le altre Borse asiatiche : Chiusura a due colori per la Borsa di Tokyo in una sessione prevalentemente positiva per i Listini asiatici . Gli investitori stanno a guardare gli sviluppi della ripresa dei dialoghi commerciali tra ...

Borse asiatiche in rialzo su calo del dollaro : Domina il segno più sui principali listini asiatici. Ad influire sul risultato positivo, il calo del dollaro dopo le nuove critiche rivolte dal Presidente USA Donald Trump alla politica monetaria ...

Borse asiatiche in lieve calo : Inizio di settimana a due velocità per i principali listini asiatici. Chiusura lievemente al di sotto della parità per Cina e Giappone, mentre prevalgono timidi rialzi nel resto dell'Asia. L'indice ...