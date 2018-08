L' Ocse | Italia unico paese del G7 in cui l' economia rallenta

Ocse : economia Italia rallenta - unico fra i paesi del G7 : Su base annua, l'economia nell'area dell'organizzazione, ha rallentato marginalmente, passando dalla crescita del 2,6% del primo trimestre al +2,5% del secondo trimestre , rispetto allo stesso ...

Ocse - redditi in crescita tranne che in Francia e Italia : Teleborsa, - Cresce il reddito delle famiglie nell'area OCSE, fatta eccezione per la Francia e per l'Italia . Lo rivela l'organizzazione che ha sede a Parigi, ricordando che la crescita dei redditi ...

Neet : Italia unico paese Ocse dove gli uomini superano le donne : Fattori culturali e aspettative negative spingono i giovani Italiani a rimanere fuori dal mercato del lavoro

Ocse : disoccupazione in calo - Italia maglia nera : In calo per il secondo mese consecutivo la disoccupazione nell'area Ocse nel mese di maggio scendendo di 0,1 punti percentuali, arrivando a calare del 5,2%.

Italia : superindice Ocse in lieve calo a maggio : A maggio, il superindice Ocse è passato da 100 a 99,9 punti. Segno meno anche per il dato relativo Eurolandia, da 100,1 a 99,9, e Italia, da 100,2 a 100,. Stabile invece a 100,2 il dato statunitense.

Ocse - superindice maggio -0 - 08% - in Italia calo più forte -0 - 19% : Roma, 9 lug., askanews, - Dinamica di crescita economica stabile per l'insieme delle economie avanzate a maggio, ma con segnali di rallentamento in più Paesi, tra cui l'Italia che ha registrato il ...

Ocse : "Italia terza per disoccupazione - scendono i salari reali" : "I salari reali sono scesi dell'1,1% tra il quarto trimestre 2016 e il quarto trimestre 2017". L'Ocse segnala inoltre un alto livello di insicurezza per quanto riguarda il mercato del lavoro. Intanto l'Inps prevede che serviranno 6 miliardi in più per il Reddito d'inclusione. 5,5 milioni di pensionati sotto i 1.000 euro

Ocse : 'Italia terza per disoccupazione - scendono i salari reali' : Il tasso di disoccupazione in Italia "è sceso all'11,2% nell'aprile 2018, ma resta il terzo più alto tra i Paesi dell'Ocse". Lo scrive l'Organizzazione, aggiungendo che "i salari reali sono scesi dell'...

Lavoro : Ocse - mercato Italiano insicuro - peggiore dopo Grecia Spagna Turchia : Roma, 4 lug. (AdnKronos) – “Non sorprende che, dato l’ancora elevato tasso di disoccupazione e l’incidenza di contratti a termine, il livello d’insicurezza nel mercato del Lavoro”, cioè la probabilità di perdere il posto e restare senza reddito, “sia il quarto più alto tra i paesi Ocse, dopo Grecia, Spagna e Turchia”. E’ quanto emerge dall’Employment Outlook 2018 pubblicato oggi ...

Il rapporto Ocse sui migranti nel mondo : i dati sull'Italia : Nell'ultimo anno gli arrivi nel nostro paese sono calati del 34%, aumentano le richieste d'asilo e gli italiani all'estero