Funerali a Genova | diretta Applausi a governo e Mattarella Bagnasco | «Città ferita | ma

Funerali solenni a Genova - Mattarella : tragedia inaccettabile. DIRETTA : Funerali solenni a Genova, Mattarella: tragedia inaccettabile. DIRETTA Lutto nazionale, la città si ferma per le esequie di 19 vittime: molte famiglie hanno scelto la cerimonia privata. Recuperata sotto le macerie la macchina sulla quale viaggiavano mamma, papà e figlia di 9 anni. I morti sono 41, si cerca ancora un disperso. FOTO ...

Genova si ferma per i Funerali di Stato. Recuperate altre tre vittime : 41 morti : Un cuscino di piccole rose gialle sulla bara bianca di Samuele, otto anni, la più piccola delle 41 vittime finora accertate del crollo del ponte Morandi a Genova. I fiori gialli spiccano su quella bara che è al centro dell’area antistante l’altare allestito nel padiglione Blu della Fiera di Genova, zona porto. Appena dietro il feretro di Samuele c...

