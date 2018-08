Morto Cesare De Michelis | decano dell’editoria che scoprì i gialli scandinavi

Addio al decano degli editori - è Morto Cesare De Michelis : È morto nella notte a Cortina d'Ampezzo. Se n'è andato così il decano degli editori italiani Cesare De Michelis, presidente della casa editrice Marsilio. De Michelis avrebbe compiuto 75 anni il ...

Cesare De Michelis Morto - addio al presidente della casa editrice Marsilio : lanciò Margaret Mazzantini e Susanna Tamaro : È morto nella notte Cesare De Michelis, presidente della casa editrice veneziana Marsilio. Avrebbe compiuto 75 anni il 19 agosto. A darne notizia è la stessa casa editrice, che ha fatto sapere che De Michelis è venuto a mancare mentre si trovava in vacanza a Cortina d’Ampezzo. È stato uno dei più grandi editori italiani, grande scopritore di talenti, ha lanciato autori come Margaret Mazzantini e Susanna Tamaro. Non solo, è stato lui a ...

È Morto a 74 anni Cesare De Michelis - presidente della casa editrice Marsilio : È morto a Cortina d’Ampezzo Cesare De Michelis, ex professore universitario dell’Università di Padova e presidente della casa editrice Marsilio. Aveva 74 anni; ne avrebbe compiuti 75 il 19 agosto. Era fratello di Gianni De Michelis, politico socialista più volte ministro The post È morto a 74 anni Cesare De Michelis, presidente della casa editrice Marsilio appeared first on Il Post.

È Morto Cesare De Michelis - presidente della Marsilio : È Morto Cesare De Michelis, presidente della Marsilio Editori. Lo comunica la stessa casa editrice veneziana. L'editore era in vacanza a Cortina d'Ampezzo ed avrebbe compiuto 75 anni il 19 agosto.Fratello dell'ex ministro socialista Gianni e vicepresidente della Biennale di Venezia, in oltre 50 anni di carriera da editore De Michelis ha lanciato grandi firme come Susanna Tamaro e Margaret Mazzantini.

Cesare De Michelis - Morto il presidente della Marsilio Editori/ Ultime notizie : scomparso all’età di 74 anni : Cesare De Michelis, morto il presidente della Marsilio Editori. Ultime notizie: scomparso all’età di 74 anni a Cortina d'Ampezzo: avrebbe compiuto 75 anni il prossimo 19 agosto(Pubblicato il Fri, 10 Aug 2018 10:32:00 GMT)