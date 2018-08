Milan | André Silva stende il Barcellona al 93'

Higuain parla già da calciatore rossonero : “con Allegri divergenze - con il Milan andremo lontano” : Gonzalo Higuain manifesta la sua felicità di essere un calciatore del Milan in occasione della sua presentazione ufficiale: le parole dell’argentino “Per la Juventus ho solo parole di ringraziamento, sono stati due anni bellissimi lì. Con Allegri abbiamo avuto le nostre divergenze ma non è questo che mi ha portato qui, sono al Milan per la determinazione con cui mi ha voluto“. Lo dice Gonzalo Higuain nel giorno della sua ...

Il Milan ha deciso : via sia Kalinic che Andrè Silva! : Milan pronto a rivoluzionare il pacchetto di attaccanti attualmente in possesso del tecnico Gennaro Gattuso: la situazione Il Milan non versa in una situazione idilliaca dal punto di vista economico, come confermato dal ds Mirabelli. Per puntellare la rosa, il club rossonero dovrà cedere qualche calciatore, andando ad incassare fondi da reinvestire sul mercato. Ebbene, il reparto più rivoluzionato a quanto pare sarà l’attacco. Per ...