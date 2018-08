Migranti | dopo un mese la nave Ong Aquarius torna in mare

Dopo la lite Roma-Parigi torna in mare Aquarius : “Non riporteremo in Libia i Migranti soccorsi” : A giugno, con i suoi 629 migranti lasciati alla deriva, era diventata un simbolo. L’emblema di una crisi migratoria e diplomatica. Da una parte la Francia che aveva definito «vomitevole» l’atteggiamento del nuovo governo giallo-verde. Dall’altra l’Italia che «chiudeva i porti», come annunciato dal ministro dell’Interno Matteo Salvini, e chiedeva ma...

Migranti - la nave Sarost 5 attracca in Tunisia : finita dopo 22 giorni l'odissea dei 40 a bordo : Sulla nave, bloccata al largo delle coste tunisine, c'erano anche due donne incinte: ora ha attraccato a Zarzis. "Sono tutti sani e salvi" ha detto il capitano

Dopo la lite Roma-Parigi torna in mare Aquarius : "Non riporteremo i Migranti soccorsi in Libia" : ... il fotografo Yann-Arthus-Bertrand , lo scrittore premio Nobel Jean-Marie Gustave Le Clézio , l'economista Thomas Piketty , lo scrittore Daniel Pennac , l'ex calciatore campione del mondo Lilian ...

Migranti - in 40 rintracciati dopo sbarco : ANSA, - SIRACUSA, 31 LUG - Sono 40 i Migranti, tra cui donne e minori, di probabile nazionalità pakistana, rintracciati fino a questo momento dagli uomini del gruppo interforze di contrasto all'...

Migranti - 40 rintracciati dopo sbarco : 9.10 Il personale del Gruppo interforze della Procura di Siracusa ha rintracciato questa mattina all'alba 40 Migranti sulla strada provinciale tra Noto e Pachino (Siracusa). Ci sono anche donne e bambini, che sarebbero originari del Pakistan e arrivati nelle scorse ore con una barca a vela rintracciata dalla Forestale nella riserva di Vendicari. Il natante è stato posto sotto sequestro mentre la Procura ha aperto una inchiesta per identificare ...

Migranti - Salvini : dopo 3 mesi si vedono già i risultati : Roma, 30 lug., askanews, - 'Rimediare ad anni di disastri del Pd non è facile, ma sono contento del fatto che dopo appena tre mesi al governo si vedano già risultati. Avevo promesso di difendere i ...

Nave con 40 Migranti a bordo : dopo 18 giorni Tunisia acconsente a sbarco : Sbarcherà finalmente nel porto di Zarzis, in Tunisia, la Nave commerciale Sarost 5, dopo diciotto giorni di stallo a causa del rifiuto di tutti gli stati europei e di Malta di accogliere i 40 migranti a bordo. Il premier tunisino Chahed ha acconsentito allo sbarco per "motivi umanitari" e accoglierà i 40 migranti.Continua a leggere

Migranti : Salvini - grazie per solidarietà dopo Famiglia cristiana - non mollo : Roma, 28 lug. (AdnKronos) – “‘Famiglia cristiana ti attacca? Infischiatene, noi credenti siamo dalla tua parte’. Ancora grazie per le migliaia di messaggi di solidarietà ricevuti. Statene certi, non mollerò proprio adesso!”. Lo scrive su Twitter il ministro dell’Interno, Matteo Salvini. L'articolo Migranti: Salvini, grazie per solidarietà dopo Famiglia cristiana, non mollo sembra essere il primo su Meteo Web.

Come cambierà l'accoglienza dei Migranti dopo la direttiva voluta da Salvini : Differenti modalità di assistenza per i richiedenti asilo e razionalizzazione della spesa. Sono questi gli obiettivi della direttiva firmata dal ministro dell'Interno Matteo Salvini, che ha voluto ridefinire il modello vigente di accoglienza dei migranti, nell'ottica di ottimizzare i servizi e contenerne i costi. Il nuovo modello prevede una differenziazione di servizi offerti in relazione alle fasi dell'accoglienza dei ...

Dopo Di Maio anche Salvini sotto "l'ombrello" di Cantone : l'Anac vigilerà sui bandi per l'accoglienza dei Migranti : Dopo l'Ilva, Raffaele Cantone dovrà occuparsi anche di migranti e accoglienza, un bel da fare per il presidente dell'Anac. Oggi è stato il ministro dell'Interno Matteo Salvini a volerlo incontrare al Viminale per stipulare un'intesa e rivedere l'organizzazione del settore dei beni essenziali per i migranti, con l'obiettivo di tagliare i fondi destinati a questa categoria. E' il secondo incarico per Cantone da parte del governo ...

Ong - Salvini : "Open Arms verso Sicilia - altra provocazione"/ Ultime notizie Migranti : nuovo 'caso' dopo Josefa : Salvini vs Open Arms: 'Ong verso la Sicilia, altra provocazione' dopo il caso Josefa. Ultime notizie, migranti: nuova polemica contro la Turchia e Ue.

Migranti - a Torino la tomba dei nobili per la nigeriana morta durante il parto dopo che fu respinta dai gendarmi francesi : Beauty, la migrante nigeriana morta a Torino durante il parto dopo essere stata respinta dai gendarmi francesi alla frontiera sulle Alpi, riposerà nella cappella dei Marchesi Falletti di Barolo all’interno del cimitero monumentale della città. Sarà la prima persona tra quelle meno fortunate e sole le cui spoglie saranno ospitate in questa nicchia che la città concesse nel 1834 al marchese Carlo Tancredi Falletti di Barolo, impegnato insieme alla ...