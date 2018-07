Altro che manager | il famolo strano dei signori dell' arte

Altro che Baywatch - in Italia ti salva il drone bagnino : (Foto: Mediarkè) Presto il lavoro dei bagnini, almeno negli stabilimenti balneari più all’avanguardia, potrebbe essere facilitato dall’utilizzo dei droni. Già l’anno scorso in effetti l’utilizzo di velivoli senza pilota per le operazioni di salvataggio era stato accolto con favore dalla Capitaneria di Porto, ma quest’anno dovrebbe finalmente entrare nel vivo. Sono due in particolare al momento le tipologie di gadget ...

Manchester United - Mourinho scontento del mercato : " Vorrei Altro..." : A sedici giorni dall'inizio ufficiale del campionato di Premier League e con appena tre nuovi acquisti fatti , Fred, Diogo Dalot e il portiere di riserva Lee Grant, , José Mourinho mette già le mani ...

Liam Gallagher - pesce tirato sul palco/ Video - l'ex Oasis furioso a Benicassim : Altro che reggiseni! : Che Liam Gallagher fosse suscettibile si sapeva già ma vedersi arrivare un pesce sul palco come "commento" alla propria performance non deve essere piacevole, come ha reagito?(Pubblicato il Wed, 25 Jul 2018 12:53:00 GMT)

Decreto dignità - Matteo Renzi contro Luigi Di Maio : “Altro che ministro del lavoro - è il ministro della disoccupazione” : "Il Decreto dignità l'hanno fatto in urgenza e invece partirà a ottobre, l'hanno cambiato in corso d'opera, ma soprattutto nella relazione scrivono che con quelle misure si perderanno 80mila posti di lavoro in 10 anni. Quello non è il Decreto dignità, è il Decreto disoccupazione. Di Maio non è il ministro del lavoro, è il ministro della disoccupazione", dichiara Renzi durante una diretta Fb.Continua a leggere

Altro che dibattito sull'italianità. Senza Marchionne da anni non avremmo avuto più la Fiat : Cosa resta d'italiano, nella Fca del dopo Marchionne? La domanda circola negli ambienti politici ed economici, in un vorticoso giro di preoccupazioni e inquietudini, accanto alla considerazione che i nuovi vertici sono tutti d'impronta anglosassone. Le domande sono sempre legittime, nel discorso pubblico. Ma probabilmente vale più la pena fermarsi su alcune considerazioni di fatti e numeri. A cominciare da un elemento cardine: la Fiat ...

Altro che «Tredici» : è «Chiamatemi Anna» la serie tv rivelazione per gli adolescenti : Oltre Hannah Baker c’è di più. La ragazza è a disagio con i genitori, con gli amici, con se stessa. Crede di essere sbagliata, di vivere in un mondo ingiusto che mira solo a renderla più inadeguata di quanto non si senta. Si toglie la vita, non prima di lasciare un testamento ideale, tredici audiocassette in cui spiega i motivi del suo gesto ai responsabili, a coloro che l’hanno ferita, che l’hanno trattata come l’ultima ...

LAURA PAUSINI - CONCERTO CIRCO MASSIMO ROMA/ Video : “So solo cantare - non saprei che Altro fare" : LAURA PAUSINI, CONCERTO al CIRCO MASSIMO di ROMA. Scaletta, orari e biglietti. Aprono lo show Virginio, Edwyn Roberts e Daniel Vuletic. Le ultime notizie(Pubblicato il Sun, 22 Jul 2018 21:05:00 GMT)

Mercato NBA – Nemanja Bjelica fa marcia indietro : Altro che Europa - c’è l’accordo con i Kings : Prima l’accordo con i Sixers, poi la volontà di giocare in Europa e infine la firma con i Kings: il caso di Nemanja Bjelica è uno dei più strani dell’intero Mercato NBA La storia di Nemanja Bjelica è una delle più strane dell’ultimo Mercato NBA. Il giocatore inizialmente sembrava essersi accordato con i Sixers, salvo poi far saltare il suo arrivo a Philadelphia. Troppa la voglia di ritornare in Europa, con il Fenerbahce ...

L’Udinese non si ferma più : Altro successo in amichevole - super Lasagna : Sale il tasso tecnico degli avversari, l’FK UFA è qualificato alla prossima Europa League grazie al 6° posto nell’ultimo campionato russo, così come sta salendo il carico di lavoro della preparazione dell’Udinese. Forse per questo il primo tempo della sfida con i russi vede i nostri ragazzi subire subito il gol avversario, al secondo minuto di gioco una incomprensione in difesa permette all’FK Ufa di passare in vantaggio sfruttando ...

Altro che Estate : diramata l'allerta meteo - attenzione a grandine e temporali : Una saccatura di origine atlantica è giunta sull`Europa e, accompagnata da aria fresca e instabile, già dal pomeriggio di oggi coinvolgerà anche parte dell'Italia. Le precipitazioni, a prevalente carattere...

Spunta un Altro video di Nibali : ecco perché è caduto al Tour : Sarebbe un altro il motivo della caduta di Nibali al Tour de France. Non una motocicletta della polizia, come si era pensato all'inizio. Ma forse un tifoso che, nella foga, avrebbe urtato il ciclista italiano mandandolo al tappeto e decretando la fine della sua gara. L'immagine di Nibali dolorante a terra ha fatto ovviamente il giro del mondo. Il campione italiano, in lotta per la maglia gialla, si è rialzato e ha concluso la tappa. Ma al ...

Juventus - Altro che Triplete : i bookmakers pensano al “poker” di trofei : Juventus alla ricerca del tanto agognato Triplete con l’arrivo di Cristiano Ronaldo, ma si può fare anche di più arrivando al poker Con Cristiano Ronaldo in squadra, tutto è possibile. I sogni e le ambizioni diventano prospettive concrete. Così solide da finire sulla lavagna dei bookmaker come probabili opzioni per il futuro. La Juve ha messo il turbo sulla lavagna scommesse dopo l’arrivo di CR7 e si candida con forza a vincere ...

Altroché rimborso fiscale - la mail è un pericoloso virus : Il titolo è allettante: ' Rimborsi fiscali '. Ma attenzione non aprite quele mail: sono un nuovo virus che attacca i computer e i tablet. E' la stessa Agenzia delle Entrate a lanciare l'allarme: si ...