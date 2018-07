Tennis | Fed Cup 2019 | l’Italia affronterà la Svizzera al primo turno del World Group II

Tennis - ATP Bastad 2018 : Fabio Fognini in semifinale! Federico Delbonis si arrende in due set : Solido, preciso e concentrato. Fabio Fognini fa strada a Bastad e stacca il pass per le semifinali battendo Federico Delbonis in due set 6-4 6-3. Un punteggio che tutto sommato può anche star stretto al giocatore azzurro, che ha messo in mostra un Tennis convincente, in controllo per tutto il match. Solo dei piccoli passaggi a vuoto di Fabio, infatti, hanno consentito di prolungare una partita che, a dispetto di quanto dicono i precedenti ...

Cristiano Ronaldo : 'Amo il Tennis - mi piace Roger Federer' : René Meulensteen , assistente di Sir Alex Ferguson al Manchester United, è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport e ha parlato di Cristiano Ronaldo , neo acquisto della Juventus, e della sua passione per il tennis. Infatti allo staff del Manchester non andava a genio il comportamento e il linguaggio del ...

Tennis - a Wimbledon Feder cade ai quarti di finale : "Re Roger" sconfitto da Anderson : Si ferma ai quarti di finale la corsa di Roger Federer a Wimbledon. Il campione svizzero, testa di serie n.1 in tabellone all'All England Club, è stato eliminato dal sudafricano n.8 del mondo Kevin...

Tennis : Wimbledon - Federer ko nei quarti : 19.00 Al torneo di Wimbledon, clamorosa eliminazione nei quarti del n.1 e grande favorito Roger Federer: lo svizzero cede in cinque set, 26 67 75 64 13-11 al sudafricano Kevin Anderson, n.8 del tabellone, dopo una maratona di 4h13'. Federer, 36 anni, ha vinto il prestigioso torneo londinese 8 volte; per Anderson, 32 anni, sarà la prima semifinale a Wimbledon in carriera (in precedenza aveva raggiunto al massimo gli ottavi di finale).

Tennis - Wimbledon : Camila Giorgi vola ai quarti : troverà Serena Williams. Federer e Nadal avanzano : LONDRA - Camila Giorgi accede ai quarti di finale del tabellone femminile a Wimbledon. L'azzurra n.52 del mondo, nel terzo Slam della stagione in corso sull'erba dell'All England ha eliminato la russa ...

Tennis - Fed Cup 2019 : le teste di serie per il sorteggio. Le possibili avversarie dell’Italia - le azzurre cercano la promozione : Il 24 luglio si svolgerà il sorteggio della Fed Cup 2019 di Tennis. L’Italia si trova nel World Group II, in sostanza la serie B della massima competizione mondiale per Nazioni. Le azzurre proveranno a lottare per la promozione nella massima categoria ma purtroppo non saranno teste di serie: l’avversaria delle ragazze di Tathiana Garbin sarà una tra Svizzera, Olanda, Slovacchia e Giappone. L’Italia, in caso di successo al ...

Tennis - Wimbledon : Federer e Nadal pronti per il 'big monday' : Ernests Gulbis, Lettonia,, numero 138 del mondo, prima volta agli ottavi a Wimbledon in 11 partecipazioni. Se batte Nishikori, Gulbis diventa il sesto qualificato di sempre a raggiungere gli ottavi a ...

Tennis - Wimbledon : Federer facile - fuori Lorenzi. Giorgi al terzo turno - out Wozniacki : Il senese, numero 86 del mondo, si è arreso in quattro set al francese Gael Monfils, 44 Atp col punteggio di 3-6 6-3 7-6, 5, 7-6, 3,. DONNE, AVANZA Giorgi - Nel tabellone femminile va avanti l'unica ...

