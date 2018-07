Babbo Natale? Ora è al mare | Il maxi-raduno estivo in Danimarca

In Danimarca il congresso mondiale dei “ Babbo Natale” : Babbo Natale si aggira anche a luglio. Almeno dalle parti della Danimarca . E addirittura con un congresso dedicato proprio alla sua ‘categoria’. Anche quest’anno, infatti, ‘Babbi‘, ma anche ‘Mamme‘, Natale da tutto il mondo si riuniranno a Copenaghen per il World Santa Claus Congress (Wscc), il più antico raduno mondiale di Santa Claus. Il singolare congresso , alla sua sessantunesima edizione, si svolge nella ...

Scuola : bimbo trevigiano scrive a Babbo Natale per non perdere la maestra (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - “La strada più breve – indica - è il pieno raggiungimento dell'Autonomia così come è stata richiesta dalla Regione del Veneto, che passi tramite il riconoscimento di competenze specifiche nel comparto Scuola permettendo di prevedere, oltre a concorsi e organici collegati

Scuola : bimbo trevigiano scrive a Babbo Natale per non perdere la maestra : Treviso, 8 giu. (AdnKronos) - "Esprimo la mia vicinanza al piccolo Luca. La lettera che ha inteso destinare a Babbo Natale è veramente toccante: ci dimostra in maniera tangibile l'intensità del rapporto che va ad instaurarsi tra corpo docente ed alunni e soprattutto la necessità per questi ultimi di