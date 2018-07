Vela – Nicolò Renna convocato alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires

Uomini e Donne - Nicolò e Marta hanno fatto pace : lei sVela tutta la verità : Uomini e Donne, Nicolò Brigante e Marta Pasqualato stanno insieme? No, ma hanno fatto pace Marta Pasqualato è tornata a parlare di Nicolò Brigante, l’ex tronista che ha corteggiato a Uomini e Donne. Dopo aver negato di essere la nuova fidanzata del siciliano, la studentessa di Medicina ha chiarito che i rapporti con il giovane […] L'articolo Uomini e Donne, Nicolò e Marta hanno fatto pace: lei svela tutta la verità proviene da Gossip ...

Vela – Rai Gulp a Torbole per un servizio speciale con Nicolò Renna : Per il Circolo Surf Torbole 10 giorni di continui successi. Martedì e mercoledì una tropue di RAI Gulp a Torbole per registrare un servizio speciale con Nicolò Renna I 40 anni del Circolo Surf Torbole durante questo 2018 vengono festeggiati a suon di successi. Successi organizzativi, ma soprattutto dei propri atleti che inanellano vittorie e record. Negli ultimi 10 giorni si è partiti con il record della One Hour Classic (regata storica ...

Vela - Mondiali Youth RS : X 2018 : Giorgia Speciale campionessa del mondo giovanile! Bronzo per Nicolò Renna : Si è chiusa con due medaglie la spedizione italiana ai Mondiali giovanili di Vela RS:X. Giorgia Speciale ha vinto il titolo femminile al termine di una settimana da protagonista assoluta a Penmarch, in Francia. L’azzurra ha dominato la competizione, vincendo quattro regate di qualificazione e presentandosi quindi alla Medal Race con un bel bottino di vantaggio sulla concorrenza. Ma non si è limitata a gestire, anzi, ha vinto anche la ...

Uomini e Donne - Nicolò Ferrari dopo la scelta riVela : "Sto male. Nilufar e Giordano? Non capisco il loro rapporto" : L'ex corteggiatore torna a parlare del suo percorso con la Addati, criticando la sua decisione di lasciare il programma con Mazzocchi.