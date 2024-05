Maiorca vs Las Palmas – probabili formazioni

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di venerdì 10 maggio 2024) Ilcercherà di dare un’enorme spinta alle sue speranze di sopravvivenza nella Liga quando accoglierà il Lasall’Estadi Mallorca Son Moix sabato 11 maggio pomeriggio. I padroni di casa sono attualmente 17esimi in classifica, sei punti sopra il Cadice, 18esimo, mentre il Las, che è reduce da sette sconfitte nella massima serie spagnola, occupa il 14esimo posto. Il calcio di inizio divs Lasè previsto alle 14 Anteprima della partitavs Lasa che punto sono le due squadreIlsi è classificato nono nella Liga la scorsa stagione, ma i Pirati hanno faticato a raggiungere quelle vette in questo periodo, con un totale di 32 punti in 34 partite che li ha ...