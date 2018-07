Borsa : Milano apre in rialzo - +0 - 43% - : ANSA, - Milano, 13 LUG - Piazza Affari ha aperto in rialzo l'ultima seduta della settimana. Il Ftse Mib ha avviato gli scambi in crescita dello 0,43% a 21.882 punti.

Borsa ITALIANA OGGI/ Milano news : Piazza Affari punta ancora a quota 22.000 (13 luglio 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari chiude la settimana cercando di riportarsi a quota 22.000 punti. Pochi i dati macroeconomici in agenda. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 04:41:00 GMT)

Borsa Milano tiene - giù Autogrill e Tim : ANSA, - Milano, 12 LUG - Dopo le paure della guerra dei dazi, Borse europee in positivo sostenute anche da Wall street: Milano è stata tra le più caute, con l'indice Ftse Mib che ha chiuso in aumento ...

Borsa - Milano chiude in rialzo : Ftse Mib +0 - 38% : Chiusura in territorio positivo per la Borsa di Milano. A Piazza Affari l'indice Ftse Mib ha guadagnato lo 0,38% a 21.790 punti, mentre il Ftse All Share è salito dello 0,41% a quota 23.992 punti.

Borsa ITALIANA OGGI/ Milano news : chiusura a +0 - 38% - Telecom Italia a -2 - 75% (12 luglio 2018) : BORSA ItaliaNA news. Piazza Affari OGGI ha diversi dati macroeconomici in agenda. Vedremo se peseranno ancora i timori di nuovi dazi Usa. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 17:42:00 GMT)

Borsa ITALIANA OGGI/ Milano news : Piazza Affari e i timori per i dazi Usa (12 luglio 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI ha diversi dati macroeconomici in agenda. Vedremo se peseranno ancora i timori di nuovi dazi Usa. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 04:39:00 GMT)

Borsa : Milano chiude in calo dell'1 - 58% : ANSA, - Milano, 11 LUG - L'indice principale della Borsa di Milano, il Ftse Mib, chiude in flessione dell'1,58%, a quota 21.708 punti. 11 luglio 2018 Diventa fan di Tiscali su Facebook

Borsa ITALIANA OGGI/ Milano news : chiusura a -1 - 58% - Fca a -3 - 05% (11 luglio 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari prova OGGI a rimanere sopra i 22.000 punti. Pochi i dati macroeconomici in agenda. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Wed, 11 Jul 2018 17:39:00 GMT)

Borsa ITALIANA OGGI/ Milano news : Fca a -2 - 6% - Unicredit a -2% (11 luglio 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari prova OGGI a rimanere sopra i 22.000 punti. Pochi i dati macroeconomici in agenda. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Wed, 11 Jul 2018 10:52:00 GMT)