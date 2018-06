Programmazione TV 26 giugno | su C5 ' Le regole del caos'

Lethal Weapon 2 non va in onda il 22 giugno : anticipazioni e Programmazione della terza stagione : Primo venerdì senza Lethal Weapon 2. La serie tv americana ispirata all'omonoma saga cinematografica oggi, 22 giugno, non andrà in onda su Italia1 visto che, proprio venerdì scorso, è andato in onda il rocambolesco finale che ha lasciato Riggs a terra, ferito da un'arma da fuoco. La sua vita è appesa ad un filo ma chi ha letto già le prime anticipazioni sulla terza stagione sa bene che il personaggio tanto amato non tornerà. Il suo attore, ...

Cambia la Programmazione di Mac Gyver 2 per i Mondiali di Calcio : anticipazioni episodi 21 e 28 giugno : Cambia la programmazione di MacGyver 2 ma la Rai non vuole rinunciare alla serie tv con Lucas Till e così pensa ad un piccolo slittamento che, una volta tanto, metterà tutti d'accordo. La serie tv americana torna in onda oggi, 21 giugno, con un doppio episodio, e non tre come la settimana scorsa, e non a partire dalle 21.10 ma dalle 22.00 quando la partita dei Mondiali di Calcio previta per oggi terminerà su Canale5. La seconda stagione ...

Mondiale 2018 : la Programmazione Mediaset dal 20 al 24 giugno : La programmazione Mediaset dedicati al Mondiale 2018 da mercoledì 20 a domenica 24 giugno: ecco tutti gli appuntamenti previsti Il Mondiale di Russia 2018 entra nel vivo della competizione con la seconda tornata della fase a gironi che potrebbe risultare decisiva per il passaggio di alcune squadre per il passaggio del turno. Il Campionato Mondiale di Calcio quest’anno è visibile a costo zero sulle reti Mediaset. Ecco tutti gli appuntamenti ...

I Bastardi di Pizzofalcone su Rai1 - da stasera 10 giugno al via le repliche : la Programmazione : Torna la squadra dell'Ispettore Lojacono con I Bastardi di Pizzofalcone su Rai1. In attesa della seconda stagione, prevista nel corso dell'anno, e più probabilmente a settembre, la rete ammiraglia ripropone gli episodi del primo capitolo della fiction con Alessandro Gassmann e Carolina Crescentini. Come anticipato, si tratta di una programmazione estiva, che servirà ai fan della serie basata sui romanzi di Maurizio De Giovanni, per ...

F1 oggi (domenica 10 giugno) - GP Canada 2018 : a che ora comincia e su che canale vederlo in tv? La Programmazione su Sky e TV8 : oggi, domenica 10 giugno, alle 20.10 italiane, prenderà il via il GP del Canada, settima prova del Mondiale 2018 di Formula Uno 2018. Un appuntamento tanto atteso che, sul circuito dedicato a Gilles Villeneuve, promette scintille. Nuovo capitolo della sfida tra Ferrari e Mercedes. Le Rosse vorranno porre termine al digiuno sull’asfalto canadese: da ben 14 anni, infatti, il Cavallino Rampante non si impone in questo appuntamento. Da par ...

LE VERITÀ NASCOSTE / Anticipazioni 8 giugno 2018 : cambio di Programmazione per la prossima puntata : Le VERITÀ NASCOSTE, Anticipazioni dell'8 giugno 2018, in prima Tv su Canale 5. Paula scopre che una sua vecchia conoscenza è in città: cederà al ricatto?(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 19:53:00 GMT)

Il Segreto : cambio di Programmazione - dal 19 giugno in arrivo la doppia puntata : Il Segreto di Puente Viejo cambia la programmazione e ci regala un doppio appuntamento a partire dal 19 giugno 2018. La soap opera iberica nata dalla penna di Aurora Guerra tornera' anche nella fascia pre-serale, andando ad occupare il posto di 'Caduta Libera', il game show condotto magistralmente da Gerry Scotti, che stoppera' la messa in onda per il periodo estivo. Confermato invece il nuovo orario della puntata pomeridiana della telenovela ...

The Americans per la prima volta in chiaro su Rai4 dal 7 giugno : trama e Programmazione della serie : Per la prima volta sbarca in chiaro, su Rai4, The Americans, la serie rivelazioni degli ultimi anni tra drama, spionaggio e alta tensione. Sarà proprio la quarta rete Rai ad ospitare i primi episodi della serie tv e per ricordarlo ai fan, sui social, c'è una foto della coppia protagonista, Philip ed Elizabeth Jennings, pronti a rivelare i dettagli della loro perfetta avita americana peccato che in realtà si tratti di due agenti russi del KGB ...

Cast e personaggi di The Last Ship 3 al via sul 20 dal 4 giugno : Programmazione e anticipazioni degli episodi : Cast e personaggi di The Last Ship 3 tornano in onda oggi, 4 giugno, per la prima volta in chiaro per la gioia dei fan di Eric Dane (e di Grey's Anatomy) ma anche per quelli del genere. Ad ospitare gli episodi della terza stagione, ancora inediti in chiaro, sarà il nuovo canale di Mediaset, 20, che proprio oggi, a partire dalle 22.40, permetterà al suo pubblico di andare oltre il finale della seconda stagione e osservare da vicino quello che ...

Cinema America - la Programmazione dal 4 all’11 giugno : Programma dal 4 all’11 giugno. Inizio proiezioni ore 21.15 – Ingresso gratuito. Liceo S.S. “J.F. Kennedy” (Via Dandolo 106) Lunedì 4 giugno “Casablanca” di Michael Curtiz (1942, 102 min) L’omaggio del Piccolo Cinema America a Ingrid Bergman inizia con un inossidabile classico, opera di propaganda antinazista realizzata durante la Seconda Guerra Mondiale. Nel 1941, a Casablanca, protettorato francese, s’incontrano spie, fuoriusciti ...

Blue Bloods 8 in Italia a giugno? Primi dettagli sulla Programmazione estiva di Rai2 : Mentre i telespettatori stanno seguendo gli ultimi episodi della settima stagione, molto presto arriverà anche Blue Bloods 8 in Italia. Dopo le prime voci, adesso sembra ufficiale. Le vicende della famiglia Reagan proseguirà nel mese di giugno con nuovi appuntamenti in prima assoluta. La data ufficiale della messa in onda è fissata per domenica 17 giugno, sempre su Rai2, la rete che da anni ospita il police procedural con Tom Selleck. Ancora ...

Scanzonissima/ Cambio di Programmazione : le anticipazioni della terza puntata e le squadre (1 giugno) : Scanzonissima, Cambio di programmazione per Gigi e Ross: le anticipazioni della terza puntata che andrà in onda questa sera su Rai2, ecco le due squadre, tutti gli ospiti.(Pubblicato il Fri, 01 Jun 2018 17:30:00 GMT)

Festa della Repubblica 2018 : Programmazione speciale Rai. Il 2 giugno Parata Miltare in diretta : 2 giugno, Festa della Repubblica A poche ore dall’assunzione del loro incarico, i rappresentati del nuovo governo guidato da Giuseppe Conte avranno il loro primo impegno pubblico istituzionale. Sabato 2 giugno presenzieranno infatti alle celebrazioni per il 72esimo Anniversario della Repubblica Italiana, ricorrenza cui la Rai dedicherà un’ampia copertura, che comprenderà anche la Parata Militare proprio alla presenza delle più alte ...

Canale 5 e Rete 4 : la Programmazione di giugno 2018 : Cosa vedremo a giugno 2018 su Canale 5 e Rete 4? Ecco come cambia la programmazione dei due principali canali dell’azienda Mediaset Con l’arrivo dell’estate cambiano tutti i palinsesti televisivi. Anche Canale 5 e Rete 4 hanno in serbo una serie novità per i telespettatori, novità in programma già dai primissimi giorni di giugno 2018. Ecco la programmazione prevista per il mese di giugno. Canale 5: programmazione giugno 2018 La ...