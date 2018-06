Commercio : ConfCommercio e Albergatori Jesolo - da sempre in prima fila contro l’abusivismo : Jesolo (Ve), 25 giu. (AdnKronos) – ‘Qualsiasi forma di abusivismo va combattuta. Da anni Jesolo è in prima fila per combattere l’abusivismo (da chi vende a chi propone massaggi) in spiaggia. L’amministrazione comunale è impegnata in modo fattivo, con controlli della Polizia locale, quindi con distribuzione di materiale informativo, ma anche con sanzioni proprio nei confronti di chi acquista. Da parte sua anche la Camera ...

Commercio : ConfCommercio e Albergatori Jesolo - da sempre in prima fila contro l’abusivismo (2) : (Ve) – E Alberto Maschio, presidente Aja, Associazione Jesolana Albergatori ricorda: ‘Jesolo ancora una volta si è dimostrata avanti anche per quanto riguarda la sicurezza e la lotta all’abusivismo. Da anni combattiamo in varie forme l’abusivismo, anche attraverso l’introduzione della sanzione nei confronti dell’acquirente di merce contraffatta. Importante che questo atteggiamento venga fatto proprio a livello ...

Commercio : ConfCommercio Veneto - ok a annuncio Salvini - si deve tutelare la legalità : Venezia, 25 giu. (AdnKronos) – “Il problema va affrontato a monte e a valle”. è ciò che emerge, in sintesi, dalle dichiarazioni dei presidenti di ConfCommercio Veneto Massio Zanon, e di Confturismo Veneto Marco Michielli, sulla linea dura contro l’abusivismo in spiaggia annunciata dal ministro dell’Interno Matteo Salvini.‘Nessuno vuole imporre il coprifuoco, ma qui si tratta di tutelare la legalità – ...

Commercio : ConfCommercio Veneto - ok a annuncio Salvini - si deve tutelare la legalità (2) : (AdnKronos) - “Prendiamo atto della volontà di rilanciare con forza il contrasto al fenomeno. Non si tratta di fare tabula rasa, ma di trovare un equilibrio che consenta di lavorare solo a chi lo fa regolarmente. È quello che chiediamo da sempre”, sottolinea Zanon. E, Marco Michielli, presidente di

Il negozio di Moda nell'era di internet : a Perugia il workshop ConfCommercio Umbria e Federmoda : UMWEB, Perugia. Ai rischi e alle opportunità per un negozio di Moda ai tempi di internet, con consigli pratici e strategie per chi vuole fare l'innovazione, è dedicato il workshop "Il negozio di Moda ...

ConfCommercio Ragusa sollecita l'ARS ad uscire dallo stallo : Sul ddl del "collegato alla Finanziaria" l'ARS si è impantanata mentre le imprese aspettano risposte concrete dallo strumento finanziario

Commercio : ConfCommercio Vicenza - per festivi ben venga tavolo confronto : Vicenza, 21 giu. (AdnKronos) - “Che le aperture festive dei negozi non abbiano risolto il problema del crollo dei consumi è un fatto conclamato, tra l’altro ampiamente previsto da ConfCommercio fin dall’introduzione della liberalizzazione degli orari da parte del Governo Monti. Ora si tratta di trov

Commercio : ConfCommercio Veneto - d'accordo su regolamentazione aperture festive : Venezia, 21 giu. (AdnKronos) - “Sulle aperture domenicali ci siamo schierati da molto, molto tempo. Condividiamo l’ipotesi di un intervento di regolazione lanciata ieri dal ministro Di Maio”. Il presidente di ConfCommercio Veneto Massimo Zanon ribadisce così all'Adnkronos la posizione della Confeder

ConfCommercio : più di 1 italiano su 2 fa la spesa sotto casa : Roma, 20 giu. , askanews, Oltre la metà degli italiani fa la spesa sotto casa. Torna così di moda il supermercato di quartiere con i suoi tradizionali punti di forza: accessibilità e cortesia del ...