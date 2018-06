huffingtonpost

: Jurassic Park compie 25 anni, la saga che ha dato forma ai dinosauri - SkyTG24 : Jurassic Park compie 25 anni, la saga che ha dato forma ai dinosauri - AleButtitta : 25 anni di Jurassic Park: perché ha cambiato il modo di vedere i dinosauri - francescapiccgt : RT @UniversalPicsIt: 25 anni di avventura, emozioni e dinosauri.???? Non perdete Jurassic World: Il Regno Distrutto, al cinema. #JW2 #JWIlRe… -

(Di martedì 19 giugno 2018) Michael Crichton ha mostrato sempre una particolare predilezione per i parchi a tema. Nel 1973, da sceneggiatore e regista, firma Westworld, film da cui è tratta l'omonima serie attualmente in onda su HBO. Nel 1990, da scrittore, pubblica, romanzo che cambierà per sempre la sua carriera di romanziere. In entrambi i casi ci si immerge in mondi creati e ricreati ad uso e consumo del pubblico pagante. In Westworld ci sono androidi con pistole fumanti e cappelli da cowboy; indai denti aguzzi e dall'inquietante aspetto. In entrambi i casi si assiste alla ribellione delle "attrazioni" contro l'uomo. In entrambi casi si mettono in discussione i limiti e le implicazioni etiche della scienza in uno scontro dagli esiti imprevedibili.Nel 1993, quando al cinema arrivacon Steven Spielberg dietro la macchina da presa, si crea un ...