Stop dell’Unione europea agli Edc | così i disinfettanti saranno più sicuri

(Di lunedì 18 giugno 2018) Si chiamano interferenti endocrini, o più comunemente Edc (Endocrine disrupting chemicals) e sono le sostanze chimiche appena messe al bando dalla Commissione. Lo scorso 7 giugno, infatti, l’Ue ha emesso un provvedimento (Regolamento Ue 2017/2100) secondo il quale i nuovie biocidi messi in commercio dovranno essere privi degli Edc: queste sostanze, che finora si trovavano in detergenti per la casa e nei prodotti per l’igiene personale, sono considerate in grado di alterare la normale funzionalità ormonale del nostro apparato endocrino, causando anche diabete, obesità e malattie cardiovascolari. Più precisamente, i biocidi sono sostanze (chimiche o biologiche) utilizzate comeper l’igiene umana, animale, alimentare e ambientale, per preservare il deterioramento di materiali vari (legno, fibre, tessuti, materiali da costruzioni, ...