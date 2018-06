Aquarius | Conte sente Macron | «Caso chiuso | ma ora lavoriamo alla riforma dei regolamenti

Aquarius - verso rinvio il vertice Conte-Macron di venerdì a Parigi : Aquarius, verso rinvio il vertice Conte-Macron di venerdì a Parigi Aquarius, verso rinvio il vertice Conte-Macron di venerdì a Parigi Continua a leggere L'articolo Aquarius, verso rinvio il vertice Conte-Macron di venerdì a Parigi proviene da NewsGo.

10.35 Confermato da Palazzo Chigi l'incontro domani a Parigi fra il premier Conte e il presidente francese Macron. L'annuncio dopo le ore di incertezza sul viaggio, seguite allo scontro diplomatico sulla vicenda Aquarius. Ha sbloccato la situazione la telefonata in cui Macron -riferisce la nota di Palazzo Chigi- "ha sottolineato di non aver pronunciato alcuna espressione volta a offendere l'Italia e il popolo italiano". Confermato l'impegno ...

Migranti - disgelo Italia-Francia sul caso Aquarius : Conte venerdì da Macron : E disgelo fu. Il Presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron e il Primo Ministro Giuseppe Conte si incontreranno a Parigi venerdì per pranzo di lavoro seguito da una conferenza stampa.

Aquarius - Macron chiama il premier Conte per discutere della crisi migratoria : Nella notte, il presidente francese Emmanuel Macron ha chiamato il premier italiano Giuseppe Conte per parlare della vicenda Aquarius e della questione migratoria. "C'è il tempo delle emozioni e il tempo del lavoro per affrontare questioni importanti come la crisi migratoria. Abbiamo bisogno di parlare con l'Italia, è un grande partner, un grande vicino", ha dichiarato il ministro francese degli Affari Europei, Nathalie Loiseau, raccontando ...

Aquarius - Macron telefona a Conte Per Di Maio «primo segnale di disgelo» Il Papa sui migranti : non sono numeri : Segnali di apertura dalla Francia dopo la richiesta di scuse da parte dell'Italia, criticata dal presidente Macron sulla gestione del caso Aquarius

AQUARIUS, Salvini: "Macron, ti do 9 mila migranti". Il ministro dell'Interno attacca la Francia dopo le critiche delle ultime ore: Presidente francese chiama il premier Conte

A nulla, almeno per il momento, sarebbe servita la lunga e cordiale telefonata nella notte tra il presidente Francese Emmanuel Macron e il presidente del Consiglio italiano Giuseppe Conte.

Aquarius - Macron telefona a Conte Per Di Maio «primo segnale di disgelo» : Segnali di apertura dalla Francia dopo la richiesta di scuse da parte dell'Italia, criticata dal presidente Macron sulla gestione del caso Aquarius

Caso Aquarius - telefonata cordiale Conte-Macron nella notte. Di Maio : aspettiamo scuse : Le Maire "rammaricato" per annullamento visita Tria "La visita del ministro dell'Economia Giovanni Tria è stata annullata su richiesta italiana e noi esprimiamo rammarico": questa la reazione del ...

Aquarius - lite Italia-Francia : Macron ha telefonato a Conte (che incassa sostegno del Colle). Di Maio : “Servono le scuse” : Lunga telefonata nella notte tra Emmanuel Macron e il premier italiano Giuseppe Conte. Secondo fonti di governo citate dall’Ansa, dal presidente francese è arrivato il primo segnale di una possibile retromarcia: ha alzato la cornetta e chiamato Roma. Anche perché l’Italia è nel frattempo rimasta ferma sulla sua posizione: o da Parigi arrivano le scuse, oppure il bilaterale in programma venerdì 15 salta. Una linea condivisa pure dal ...

Il vertice tra il presidente francese Emmanuel Macron e il premier italiano Giuseppe Conte, previsto venerdì a Parigi, resta in bilico . Ma dalla Francia, che per ora non si è scusata come invece ha ...

Aquarius - tensione Italia-Francia : telefonata cordiale tra Macron e Giuseppe Conte : 14 giugno 2018, 8.30 - Il presidente francese Emmanuel Macron, nel tentativo di mettere fine alle tensioni tra Francia e Italia, ieri sera ha raggiunto telefonicamente il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, in quella che secondo quanto riferito stamattina dalla ministra francese degli Affari europei, Nathalie Loiseau, è stata una "conversazione telefonica cordiale".L'Eliseo non ha ancora diffuso un comunicato ufficiale - generalmente il ...

Aquarius : Macron non si scusa - Conte non va a Parigi | : Il ministro dell’Interno riferisce sulla chiusura dei porti italiani alla nave di profughi dalla Libia. Intanto si apre anche un caso diplomatico con la Francia: il ministro Tria cancella il bilaterale e il premier minaccia di annullare il suo viaggio