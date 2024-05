Verso Napoli-Bologna - parla l’ex rossoblù Carlo Nervo

Al Teatro San Carlo di Napoli Edward Gardner Grande attesa per il concerto di Edward Gardner per la prima volta al Teatro di San Carlo per la Stagione di Concerti 2023 – 2024, venerdì 10 maggio, ore 19.00. Come già anticipato, Edward Gardner sarà il protagonista del prossimo appuntamento ...

Di Carlo : “Napoli - quest’anno servirà da lezione per ripartire con una mentalità importante” Di Carlo: ”Napoli, quest’anno servirà da lezione per ripartire con una mentalità importante, tenendo a mente gli errori per non commetterli di nuovo” Mimmo Di Carlo, allenatore, ha parlato ai microfoni di ‘Marte Sport Live’ su Radio Marte, ...