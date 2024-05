Il Papa Celebra la Perdonanza | Un Giubileo per la Speranza e il Perdono

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di venerdì 10 maggio 2024) L'Aquila - Nel solenne contesto della basilica di San Pietro, trasmesse in diretta televisiva,Francesco ha annunciato ieri l'indizione del2025, conferendo così un riconoscimento senza precedenti allaCelestiniana. Questa decisione storica avviene in seguito alla visita del Pontefice ad agosto del 2022, durante la quale aprì la Porta Santa di Collemaggio, segnando un momento epocale per la città de L'Aquila. Nella Bolla d'indizione, ilfa riferimento esplicito a Celestino V e alla basilica di Santa Maria di Collemaggio, sottolineando l'importanza di questo santuario nella storia della spiritualità cristiana. Con parole cariche die compassione, Francesco invita i fedeli a percorrere un cammino di grazia e, evidenziando come la vita ...