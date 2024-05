Dalla Stella Maris a Singapore | premio internazionale per la dottoressa Michela Tosetti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 10 maggio 2024) Pisa, 10 maggio 2024 – The International Society for Magnetic Resonance in Medicine (ISMRM) è una tra le più importanti associazioni internazionali multidisciplinare che promuove l’innovazione, lo sviluppo e l’applicazione delle tecniche di risonanza magnetica in medicina e biologia in tutto il mondo. La società conta oltre 9000 membri appartenenti a molte nazioni. Come riconoscimento di contributi significativi e sostanziali alla ricerca, in linea con la missione della società, coloro che hanno apportato un importante apporto alla ricerca e all’istruzione in MR (Risonanza Magnetica) vengono nominati “Senior Fellows ISMRM”. In questi giorni, durante la conferenzadell’ISMRM che è in corso a, allaè stato riconosciuto il titolo di Senior Fellow ...