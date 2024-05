Attacco russo a Kharkiv Zelensky | Abbiamo bloccato e respinto l’offensiva

Le forze di Mosca cercano di rompere la linea di difesa Ucraina La Russia attacca e apre una nuova fase nella guerra in Ucraina . Le forze di Mosca lanciato un' offensiva di terra per sfondare il confine nella regione Ucraina di Kharkiv , hanno ...

(Adnkronos) – La Russia attacca e apre una nuova fase nella guerra in Ucraina . Le forze di Mosca lanciato un' offensiva di terra per sfondare il confine nella regione Ucraina di Kharkiv , hanno denunciato fonti ucraine. Il ministero della Difesa a ...

(Adnkronos) – La Russia attacca e apre una nuova fase nella guerra in Ucraina . Le forze di Mosca lanciato un' offensiva di terra per sfondare il confine nella regione Ucraina di Kharkiv , hanno denunciato fonti ucraine. Il ministero della Difesa a ...

Guerra in Ucraina, la Russia tenta di sfondare a Kharkiv: Vovchansk in fiamme - Guerra in Ucraina, la Russia tenta di sfondare a kharkiv: Vovchansk in fiamme - Il presidente ucraino Zelensky ha dichiarato che le forze di difesa ucraine hanno respinto la massiccia offensiva russa a kharkiv ma i combattimenti sono ancora in corso. La città di Vovchansk è in fi ...

Video. Ucraina: Mosca tenta di sfondare a Kharkiv, Vovchansk in fiamme - Video. Ucraina: Mosca tenta di sfondare a kharkiv, Vovchansk in fiamme - Video. Il presidente ucraino Zelensky ha dichiarato che le forze di difesa ucraine hanno respinto la massiccia offensiva russa a kharkiv ma i combattimenti sono ancora in corso. La città di Vovchansk ...

La russia assalta Kharkiv per creare un'area cuscinetto e costringere Kiev la lasciare sguarnito il Donetsk - La russia assalta kharkiv per creare un'area cuscinetto e costringere Kiev la lasciare sguarnito il Donetsk - L’Ucraina aveva precedentemente affermato di essere a conoscenza del fatto che la Russia stava radunando migliaia di truppe lungo il confine nordorientale, vicino alle regioni di kharkiv e Sumy.