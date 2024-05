Traffico Roma del 10-05-2024 ore 16 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 10 maggio 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità difficoltà lungo la carreggiata interna del raccordo anulare per un incidente Ci sono code tra Trionfale Salaria anche su via del Foro Italico tratto della tangenziale incolonnamenti per incidente tra la galleria Giovanni XXIII e via Salaria in direzione di San Giovanni Andiamo su via Pontina causa dell’incendio di un veicolo è chiusa una corsia all’altezza di Pomezia Sud in direzione di Latina Ci sono code a partire da Castelno lavori di potatura in viale del Policlinico fino a venerdì 17 maggio in fascia oraria 817 chiuso tra Piazza Girolamo Fabrizio e viale dell’Università nelle due direzioni deviazioni anche per il trasporto pubblico possibili ripercussioni per ilin Viale Regina Elena e sullo stesso viale dell’Università lavori ...