Juve | Yildiz ancora a rischio per la Salerbnitana - in tre si allenano a parte

Giornate di allenamenti intensi per la Juventus di Massimiliano Allegri, attesa da un doppio impegno decisivo per le sorti della stagione. Domenica...

Yildiz è tornato ad allenarsi in gruppo, ma la condizione fisica del turco non è delle migliori dopo essere stato colpito da una gastroenterite. Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri si affida dunque a Chiesa e Vlahovic , che partiranno dal ...

I due si sono visti alla Continassa, scatenando la fantasia dei tifosi. Alex gli dà consigli e il turco si confronta con lui - I due si sono visti alla Continassa, scatenando la fantasia dei tifosi. Alex gli dà consigli e il turco si confronta con lui - I due si sono visti alla Continassa, scatenando la fantasia dei tifosi. Alex gli dà consigli e il turco si confronta con lui ...

Juventus, Yildiz sta meglio ma resta in dubbio per la partita contro la Salernitana - juventus, yildiz sta meglio ma resta in dubbio per la partita contro la Salernitana - La juventus prepara la gara contro la Salernitana, ma Massimiliano Allegri non ha ancora sciolto le riserve su Kenan yildiz ...

Sportmediaset - Yildiz e Del Piero fanno sognare i tifosi della Juve: nuovo numero 10 in vista - Sportmediaset - yildiz e Del Piero fanno sognare i tifosi della juve: nuovo numero 10 in vista - La foto postata da yildiz con Del Piero sta facendo sognare i tifosi della juventus. Come spiega Sportmediaset la storia postata su Instagram dal giocatore turco è ufficialmente un passaggio di ...