X-BIO - successo al Fuori Salone 2024

(Di venerdì 10 maggio 2024) Oltre 3000 visitatori presenti all’esposizione di “Matrex Natura” di X-BIO by Buoninfante alIl gruppo ora punta a nuovi mercati come Hong Kong, Dubai e Arabia Saudita Oltre 3000 visitatori accorsi e più di 50 testate giornalistiche al lancio del nuovo materasso tecnologico realizzato con rame, silicio, plastica del mare e olio esausto da cucina. L’esordio è stato impreziosito dal party X-BIO alla presenza della testimonial Elisabetta Gregoraci e dal workshop su Bionica e Design con il professore dello IULM Carmelo Di Bartolo Gruppo Industriale Buoninfante, azienda leader nel settore della produzione di materassi nata nel 1975 a Battipaglia, festeggia il grandeottenuto nel suo debutto all’ultima edizione deldi Milano, durante la quale è stata ...

È iniziata la stagione del frutto dolce e irresistibile che in realtà ha poche calorie e un basso indice glicemico - È iniziata la stagione del frutto dolce e irresistibile che in realtà ha poche calorie e un basso indice glicemico - In Giappone i ciliegi in fiore, un'esplosione di colore, sono un'occasione di celebrazione e meraviglia: sono il simbolo della stagione calda in arrivo. Ma per gli aficionados dei loro frutti la vera ...

Giorgia nuova conduttrice di “X Factor” Chissà. E c’è anche l’ipotesi della nuova giuria - Giorgia nuova conduttrice di “X Factor” Chissà. E c’è anche l’ipotesi della nuova giuria - fuori Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D’Amico e Morgan. La giuria del nuovo X Factor punta, oltre che sul ritorno di Manuel Agnelli, anche su nomi nuovi quali Paola Iezzi, Achille Lauro e Jack La Furia ...

