Amici 23 - la Pettinelli asfalta Holde - lui risponde e poi discute anche con Mida

(Di venerdì 10 maggio 2024)23 è tornato in onda con una nuova puntata del daytime questo pomeriggio, venerdì 10 maggio 2024, su Canale 5. La puntata della semifinale è ormai sempre più vicina, quali saranno le emozioni dei ragazzi che si contendono un posto in finale? Che cosa sarà successo in queste ultime ore? Forse saranno arrivatidei nuovi guanti di sfida? O saranno state organizzate delle nuove sorprese o lezioni speciali per i ragazzi? Tutto questo e molto altro ve lo raccontiamo, come sempre, qui di seguito.23, La nuova puntata della striscia quotidiana di23 di oggi si è aperta con le opinioni della Annae di Raimondo Todaro su chi merita la finale. Lapensa che a meritarsi la finale siano sicuramente Dustin e Marisol. Ha detto che la Celentano ha degli ...