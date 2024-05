Carburante a Spese del Comune | Dipendente Indagato per Utilizzo Indebito delle Carte Carburanti

(Di venerdì 10 maggio 2024) L'Aquila - Uncomunale è stato scoperto ad utilizzare in modo improprio ledelde L'Aquila per rifornire la propria auto personale. Le indagini, condotte dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale, Agroalimentare e Forestale (Nipaaf) del Gruppo forestale di L’Aquila, hanno rivelato un pattern di comportamento sospetto: tredici rifornimenti, ciascuno di 40 euro, sempre nello stesso distributore in via Gran Sasso. L', un uomo di 36 anni identificato come B.L., è stato individuato grazie all'usomicrocamere installate dagli investigatori per sorvegliare l'impianto di distribuzione. Le, invece, erano associate a veicoli dismessi dal parco auto ...

