Anna Pettinelli a sorpresa rivela che Sarah si meriterebbe la finale | Nel Serale è esplosa VIDEO

Amici, Anna Pettinelli non vuole Holden in finale: “Non se la merita” - Amici, anna pettinelli non vuole Holden in finale: “Non se la merita” - I professori di Amici hanno detto la loro su chi vorrebbero o meno in finale. anna pettinelli non ha usato mezzi termini su Holden e Mida. Chi andrà in finale ad Amici Ma soprattutto chi vorresti ci ...

Anticipazioni Semifinale Amici: scoppia la lite tra un giudice e un prof! Ecco di chi si tratta! - Anticipazioni Semifinale Amici: scoppia la lite tra un giudice e un prof! Ecco di chi si tratta! - Anticipazioni Semifinale Amici: scoppia la lite tra un giudice e un prof! Ecco di chi si tratta!

Amici 23, la Pettinelli replica la doccia di Gemma a Uomini e Donne - Amici 23, la pettinelli replica la doccia di Gemma a Uomini e Donne - anna pettinelli replica la doccia di Gemma Galgani a Uomini e Donne durante il guanto di sfida dei prof ad Amici 23 Durante l’ultimo guanto di sfida dei prof ad Amici 23, anna pettinelli ha replicato ...