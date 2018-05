Governo | Cottarelli atteso al Colle Salvini | se Berlusconi lo vota addio alleanza Borsa

Governo Cottarelli - numeri quasi impossibili : "Se Berlusconi lo vota - addio alleanza" : Il "Governo del cambiamento" targato M5s-Lega non vedrà mai la luce. A 85 giorni dall'inizio della legislatura non c'è un esecutivo nel pieno delle sue funzioni. Dopo il veto di...

Governo - oggi incarico a Cottarelli ma è corsa alle urne. Salvini : «Se Berlusconi lo vota addio alleanza» : Salta il Governo M5S-Lega dopo la rinuncia del premier incaricato Giuseppe Conte per il veto del presidente della Repubblica Sergio Mattarella sulla nominma di Paolo Savona a ministro...

Governo - oggi incarico a Cottarelli ma è corsa alle urne. Salvini : 'Se Berlusconi lo vota addio alleanza' : Salta il Governo M5S-Lega dopo la rinuncia del premier incaricato Giuseppe Conte per il veto del presidente della Repubblica Sergio Mattarella sulla nominma di Paolo Savona a ministro dell'Economia . L'ex commissario alla spending review Carlo Cottarelli stamani salirà al Quirinale per ricevere il nuovo incarico di formare un esecutivo che porti l'Italia di nuovo al voto. Il leader ...

Deficit - competitività e burocrazia. Le idee di Cottarelli per il nuovo Governo : Con il no del presidente della Repubblica a Paolo Savona al ministero dell'Economia si è chiuso alle 20 di ieri sera l'incarico che il capo dello Stato aveva affidato a Giuseppe Conte per la formazione di un governo M5s-Lega. "Il capo dello Stato non può subire imposizioni", ha detto Sergio Mattarel

Governo - Carlo Cottarelli piace ai mercati. Spread in calo a quota 190 - bene l’euro Piazza Affari in rialzo. Volano le banche : Saltato il Governo Lega-M5s, l’Italia resta osservata speciale. Lo Spread tra Btp e Bund apre a quota 190,3 punti base contro i 204 della chiusura di venerdì. Il rendimento del titolo decennale italiano scende al 2,34%. In netto rialzo le quotazioni dell’euro alle prime battute della mattinata, che passa di mano a a 1,1719 dollari (1,1661 venerdì sera a New York). Sullo yen la moneta unica è a 128,2. Fari puntati su Piazza Affari, ...

Salta Governo M5S-Lega. Mattarella convoca Cottarelli : 'Ho accettato tutti i ministri tranne quello dell'Economia, ho registrato con rammarico indisponibilità ad ogni altra soluzione', ha sottolineato Mattarella, che aggiunge durante il suo discorso dopo ...

