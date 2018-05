Governo M5s-Lega | Savona | “Voglio un’Europa diversa | più forte e più equa”

Governo - su blog M5s appello in inglese : questo è il contratto : "questo è un riassunto del contratto per il Governo del Cambiamento, firmato dal MoVimento 5 Stelle e dalla Lega, le due forze politiche che hanno vinto le ultime elezioni in Italia e che ...

Governo - il tentativo del M5s per sbloccare lo stallo : “Laura Castelli vice di Paolo Savona all’Economia” : L’ultima carta per tentare di sbloccare lo stallo ha impresso il volto di Laura Castelli. Sarebbe la deputata del Movimento 5 stelle a dover affiancare come vice Paolo Savona al ministero dell’Economia. Secondo l’agenzia Adnkronoso, è questa la soluzione elaborata da Luigi Di Maio per uscire dallo stand by dovuto ai “veti” del Quirinale sull’economista sardo fortemente voluto da Matteo Salvini in via XX ...

Riforma Pensioni Governo Conte/ Fornero - Valli (M5s) “Commissione Ue ipocrita aumenta spesa“ (ultime notizie) : Riforma Pensioni 2018, Governo Conte. Quota 100 e Quota 41 potrebbero oscurare l’Ape volontario. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Sun, 27 May 2018 12:00:00 GMT)

Governo M5S-Lega - toto ministri : nodo Savona/ Salvini : “Si parta o si torni al voto”. Domenica di tensione : Governo M5S-Lega, toto ministri: nodo Savona, Salvini: “Si inizi a lavorare oppure si torni al voto”. Si preannuncia una Domenica di tensione, resta da risolvere la questione ministri(Pubblicato il Sun, 27 May 2018 08:14:00 GMT)

Contratto di Governo Lega-M5s - tra programmi e Governo : cosa è rimasto e cosa è scomparso : Tgcom24 pubblica il confronto realizzato da YouTrend e dalla società Cattaneo Zanetto & Co.: diversi gli spunti di riflessione

Governo M5S-Lega - italiani 'spaccati' sulla valutazione : Il possibile Governo tra M5S e Lega [VIDEO] sara' anche espressione della volonta' popolare, ma di fatto gli italiani sarebbero divisi sulla valutazione complessiva ed i pareri negativi si registrano anche tra gli iscritti ed i militanti delle forze suddette. Questo è quanto si evince dal recente sondaggio Ipsos commissionato dal Corriere della Sera. Il quesito principale riguarda il giudizio complessivo sul costruendo esecutivo, il 49 % ha dato ...

Governo - l'ultimatum di Lega e M5S : "O si chiude o si torna al voto" : O Savona o si muore. Sembra questo il messaggio che Matteo Salvini invia al Colle (e a chi intende porre veti) sulla partita del ministero dell'Economia: "Io ho detto 'O si parte o per noi basta'. Mi rifiuto di andare avanti ancora a trattare per settimane. I mutui non aspettano, la benzina non aspetta, gli sbarchi nemmeno". E lo stesso fa, a ruota Luigi Di Maio da Terni: "Abbiamo già perso troppo tempo, o si chiude entro 24 ore e siamo messi ...

Governo M5s-Lega - Di Maio : "O si chiude nelle prossime 24 ore o mai più"/ Nodo Savona - "noi siamo orgogliosi" : Governo MS5-Lega, Salvini vs Mattarella: resta il Nodo Savona sulla scelta dei ministri. Giorgia Meloni appoggia il leader del Carroccio, Casaleggio è fiducioso...(Pubblicato il Sat, 26 May 2018 22:24:00 GMT)

Steve Bannon a Sky TG24 : con Governo M5s Lega economia può rafforzarsi - : L'ex stratega di Donald Trump ospite all'Intervista di Maria Latella: "Savona è un grande conoscitore del sistema monetario, giusto insistere sul suo nome"

Governo M5s-Lega - l’ambasciatore italiano in Germania scrive al Der Spiegel : “L’articolo è una critica a intero popolo” : “I mendicanti almeno dicono grazie, quando gli si dà qualcosa. Scrocconi aggressivi si avvicina di più” alla condotta degli italiani, scrive il settimanale tedesco Der Spiegel nella sua versione online. È questa l’accusa – durissima – lanciata dal giornalista Jan Fleischauer all’Italia, colpevole a suo dire di aver chiesto di finanziare “il suo proverbiale dolce far niente” per poi ...

Governo M5s-Lega - Putin : “Dai politici italiani parole positive su sanzioni. Paese affidabile ma subordinato alle scelte Ue” : Contro la formazione del Governo M5s-Lega si è scatenata la tempesta perfetta: spread in salita oltre i 200 punti, Piazza Affari in picchiata, il Financial Times che parla di “nuovi barbari” alle porte di Roma e giornali tedeschi che attaccano la scelta (su cui si sta giocando la stessa nascita dell’esecutivo giallo-verde) dell’euroscettico Paolo Savona al Tesoro. Ma in soccorso di Luigi Di Maio e Matteo Salvini arrivato ...

Governo M5s-Lega - Fico a Napoli : “Io non tradirò mail il sud”. “La Lega? Non c’è alleanza ma contratto” : “Come si fa il rinnovamento con la Lega? A questa domanda non rispondo. Il contratto con la Lega fa parte della dialettica parlamentare e del lavoro per la formazione di una maggioranza. È solo in questo ambito che ci stiamo muovendo. Sia Di Maio che Salvini hanno già chiarito che si tratta solo di un contratto e non di un’alleanza. Il movimento in ogni caso va per la sua strada e il sud è un elemento fondamentale indipendentemente ...

