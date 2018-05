La dieta dell’amore a base di frutti di mare

dilei

(Di giovedì 24 maggio 2018) La complicità sotto le lenzuola passa anche attraverso la tavola grazie alladell’amore adidi. Nelle credenze popolari questi alimenti tipici dellamediterranea sono sempre stati considerati degli afrodisiaci naturali e ora lo conferma anche una ricerca scientifica. Secondo un team di studiosi di Harvard infatti vongole, cozze e ostriche aiuterebbero ad incrementare il desiderio e a creare un ottimo feeling con il partner. Lo studio, pubblicato sulla prestigiosa rivista Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, si è concentrato sull’osservazione di coppie che cercavano di avere un bambino. I dati raccolti hanno dimostrato che chi consumava almeno due volte a settimanadiaveva molti più rapporti sessuali e quindi una maggiore possibilità di concepire. Per gli scienziati questo effetto di super-fertilità sarebbe causato non ...