Raggi | Murales malavitosi cancellati | lo Stato c’è

romadailynews

: RT @Lukid_23: Cacellati a #Roma i murales che osannavano personaggi mafiosi. Bene avanti così #Raggi. Senza nessuna paura. #Mafia #LaMafiaF… - rodillas69 : RT @Lukid_23: Cacellati a #Roma i murales che osannavano personaggi mafiosi. Bene avanti così #Raggi. Senza nessuna paura. #Mafia #LaMafiaF… - Flik85141015 : RT @Lukid_23: Cacellati a #Roma i murales che osannavano personaggi mafiosi. Bene avanti così #Raggi. Senza nessuna paura. #Mafia #LaMafiaF… - Lukid_23 : Cacellati a #Roma i murales che osannavano personaggi mafiosi. Bene avanti così #Raggi. Senza nessuna paura. #Mafia… -

(Di martedì 22 maggio 2018) Roma – La sindaca di Roma, Virginia, è intervenuta questa notte a Tor Bella Monaca per la rimozione deidedicati a Serafino Cordaro e Antonio Moccia. “Abbiamo voluto cancellare entrambi i, anche quello dedicato a Moccia. Siamo qui dopo una serie di segnalazioni, anzi una in particolare. E abbiamo raggruppato le forze: Polizia locale, Polizia die Carabinieri. E’ stata una serata abbastanza intensa. Stasera abbiamo cancellato e nei prossimi giorni continueremo a rimanere qui. Presidieremo queste zone come e’ giusto che sia”. “Il segnale che vogliamo dare- ha spiegato la prima cittadina- e’ innanzitutto un segnale di legalità. Per far capire che loc’e’, le istituzioni ci sono. E non e’ possibile che in alcune zone ci siano dei disegni o deiche ricordino come eroi delle persone che sono ...