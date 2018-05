Mondiali 2018 Russia | da Mercado Central a Mercado Lateral | ecco il tweet ironico per il

Will Smith canterà la canzone ufficiale dei Mondiali 2018 : Canzoni come La copa de la vida di Ricky Martin o Waka Waka di Shakira sono rimaste nella storia come fenomenali successi musicali estivi. Ma forse non sempre si ricorda che erano brani nati come inni ufficiali dei Mondiali di calcio (rispettivamente di quelli di Francia 1998 e di Sudafrica 2010). Ora che si avvicinano anche i Mondiali 2018 che si terranno in Russia, la cui partenza è prevista per il prossimo 14 giugno, è il tempo di scegliere ...

Russia 2018 - Nainggolan : "Entro nel Guinness. Sono un top - ma 2 Mondiali saltati.." : Radja Nainggolan, Martinez, gli atteggiamenti fuori dal campo, il rendimento dentro al terreno di gioco. In una lunga intervista in Belgio a 'hln.be', il centrocampista della Roma racconta di non aver ...

Mondiali Russia 2018 - i convocati dell’Argentina : Icardi escluso - ci sono Higuaín e Dybala : Jorge Sampoli ha deciso: Mauro Icardi non giocherà il Mondiale. Il ct dell’Argentina ha reso noto la lista dei 23 giocatori che poterà ai Mondiali di calcio di Russia 2018 e tra questi il grande escluso è indubbiamente l’attaccante nerazzurro. Non è bastato quindi il titolo di capocannoniere della Serie A ad Icardi per convincere Sampoli. Esclusioni importanti anche quelle del giallorosso Diego Perotti e del futuro interista Lautaro ...

Mondiali calcio Russia 2018 : gli 8 gironi e le favorite per il passaggio agli ottavi di finale : L’evento più atteso dagli amanti del calcio si appresta ad avere inizio. I Mondiali 2018 in Russia prenderanno il via giovedì 14 giugno e vedranno la partecipazione delle 32 migliori Nazionali del globo, pronte a darsi battaglia per alzare al cielo la coppa. La Germania proverà a difendere il titolo conquistato 4 anni fa in Brasile, ma la pattuglia degli avversari è agguerrita più che mai e tra i favoriti rientrano anche la Spagna, la ...

Mondiali Russia 2018 - gli esclusi tra i convocati della Spagna : Così come il collega francese, Lopetegui ha lasciato fuori quasi un'intera squadra che avrebbe tutte le carte in regola per giocarsi la Coppa del Mondo. A guidarla un attacco di quantità e qualità ...

Mediaset lancia Play - il nuovo servizio di streaming per i Mondiali 2018 : Manca ormai meno di un mese alla patenza dei Mondiali di Russia 2018, una manifestazione che attirerà l’interesse di moltissimi appassionati nonostante l’assenza dell’Italia. L’evento per la prima volta sarà interamente visibie sulle reti Mediaset, che trasmetterà tutte le gare in chiaro rendendole disponibili anche a chi non è abbonato alla pay Tv. Proprio in […] L'articolo Mediaset lancia Play, il nuovo servizio ...

Convocati Brasile Mondiali 2018 : tutto gira intorno a Neymar : Ci sono anche tre "italiani" tra i 23 Convocati del ct della Seleção, Tite, per i Mondiali di Russia: Douglas Costa, Miranda e Alisson. Fuori, non certo a sorpresa, due ottimi giocatori della serie A che non...

Convocati Belgio Mondiali 2018 : Nainggolan fuori - dà l'addio alla nazionale : Il rapporto conflittuale tra Radja Nainggolan e la nazionale belga ai titoli di coda, il centrocampista della Roma è stato escluso dal ct Roberto Martinez dalla lista dei Convocati per il mondiale di Russia. ...

Mondiali Russia 2018 - i convocati della Spagna : il ct Lopetegui esclude Suso e Callejon. C’è Iniesta : Una delle favorite dei prossimi Mondiali 2018 in Russia si presenta. Il ct Lopetegui della Spagna ha reso nota la lista dei 23 calciatori convocati per la rassegna iridata 2018. Tante le stelle in questa squadra De Gea, Sergio Ramos, Iniesta, Isco, Asensio e Diego Costa. Dei calciatori provenienti da campionati diversi dalla Liga ci sono David Silva, Azpilicueta, Nacho Monreal (a sorpresa scelto invece di Marcos Alonso) e Thiago Alcantara. Ci ...