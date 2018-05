Lega-M5s | ritorno al centralismo?

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : governo Lega-M5S - accordo anche sul Premier! (21 maggio 2018) : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: accordo tra Lega ed M5S sul Premier. Dramma della follia a Francavilla. Nuovo accoltellamento a Londra. E' finita la Serie A 2017/18. (21 maggio 2018).(Pubblicato il Mon, 21 May 2018 04:51:00 GMT)

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news : Piazza Affari guarda al Governo Lega-M5s (21 maggio 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI non ha a che fare con dati macroeconomici in agenda. Si guarda ancora alla politica ITALIANA. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Mon, 21 May 2018 04:46:00 GMT)

Contratto con M5S - 91% di sì ai gazebo della Lega : Il 91% di chi si è recato ai gazebo della Lega ha detto sì al Contratto con M5S . 'Sono circa 215mila i cittadini che in questo fine settimane sono andati ai gazebo ', comunica il Carroccio che parla ...

Chi è Giuseppe Conte - il possibile presidente del Consiglio del governo Lega-M5S : Giuseppe Conte potrebbe essere la figura che Di Maio e Salvini indicheranno a Mattarella come futuro presidente del Consiglio di un esecutivo giallo-verde. Conte, 54 anni, insegna diritto privato all'Università di Firenze.--Nato a Volturara Appulla, un piccolo centro in provincia di Foggia, 54 anni, sposato e poi separato, un figlio di dieci anni, Conte vive a Roma, dove dirige un grande studio legale, e insegna a Firenze diritto privato.Nella ...

Intesa Lega-M5S : domani al Colle Conte verso Palazzo Chigi : L'occhio del Quirinale avrebbe puntato l'attenzione, si racconta in ambienti parlamentari, su alcuni ministeri di peso come Economia, Esteri e Difesa. E prova che l'Intesa in realtà non sia del tutto ...

Governo M5S-Lega - toto ministri : Di Maio al Lavoro e Salvini agli Interni. Rebus economia e Difesa : La rinuncia di Luigi Di Maio alla premiership. C'è soprattutto questo nel vertice top secret che il leader del M5S e Matteo Salvini hanno organizzato a Roma in mattinata. È l'incontro decisivo, quello ...

Vittorio Feltri : 'Opposizioni squallide e incapaci - così vincono Lega e M5s. Ma rischiamo il fallimento' : Chi si lamenta maggiormente del protagonismo del Movimento 5 Stelle e della Lega deve fare un bel mea culpa. Non è un caso che gli elettori abbiano votato in massa per Di Maio e Salvini. In effetti, ...

GOVERNO M5S-Lega - GIUSEPPE CONTE PREMIER?/ Salvini : “91% sì al contratto di governo con Di Maio” : governo Lega-M5S, chi sarà il PREMIER? Entro 24 ore il nome, Di Maio e Salvini pronti ad andare al Colle per ottenere l'approvazione del presidente della Repubblica. GIUSEPPE CONTE PREMIER?(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 22:26:00 GMT)

Accordo Lega-M5s per premier e squadra di governo. Conte in pole per Palazzo Chigi : Ancora aperti i nodi relativi all'Economia - a cui punta il M5S - e alla Difesa, alla quale invece punta la Lega.

Governo M5S-Lega : Conte premier - Di Maio al Lavoro - Salvini agli Interni : Secondo fonti attendibili, la scelta per il premier sarebbe caduta sul professore di diritto amministrativo indicato dai grillini. Nel Governo anche i due leader. Voto ai gazebo leghisti: 91% di sì tra i 215mila che si sono presentati

Lega-M5S - 'chiuso l'accordo'. La possibile squadra di governo : Conte premier : Restano aperte le delicatissime caselle di Economia e Difesa , su cui peserà il parere del Capo dello Stato. Domani i due leader saranno ricevuti al Quirinale , un passaggio tutt'altro che formale. ...

Governo - l'indiscrezione sul secondo premier Lega-M5s : spunta l'ex ministro Paolo Savona : L'accordo sul nome del giurista Giuseppe Conte come premier del Governo Lega-M5s potrebbe non essere così solido come hanno lasciato pensare grillini e leghisti. Dopo il vertice a Roma tra Luigi Di ...