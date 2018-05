Napoli | notte di sangue ai baretti di Chiaia | 19enne accoltellato tra la folla

Napoli - a Castel Sant’Elmo arriva la filosofia di Immanuel Kant nella notte dei musei : Sabato 19 maggio alle ore 20.30 l’appuntamento è nella Piazza d’Armi di Castel Sant’Elmo, per la Terza Edizione della Festa dei musei, promossa dal MIBACT. Il filosofo Giuseppe Ferraro legge alcuni brani della “Critica della Ragion Pratica” di Immanuel Kant. Accompagnamento musicale di Zena Rotundi all’arpa e Francesca Iavarone al flauto.Continua a leggere

Choc a Napoli - agguato nella notte a piazza Trieste e Trento : 18enne ferito a colpi di arma da fuoco : Sparatoria nella notte nel cuore di Napoli. Un giovane di 18 anni è stato ferito a colpi di arma da fuoco in piazza Trieste e Trento, a due passi dal Plebiscito simbolo di Napoli....

Napoli - agguato nella notte : ucciso 33enne : Napoli, 3 mag. (Adnkronos) - Un uomo di 33 anni è stato ucciso la scorsa notte a Pimonte, piccolo comune ai piedi dei Monti Lattari in provincia di Napoli. L'uomo, Filippo Sabatino, originario di Gragnano e già noto alle forze dell'ordine, è stato ucciso mentre percorreva via Gesinella alla guida de

Napoli - agguato nella notte : ucciso 33enne : Napoli, 3 mag. (Adnkronos) – Un uomo di 33 anni è stato ucciso la scorsa notte a Pimonte, piccolo comune ai piedi dei Monti Lattari in provincia di Napoli. L’uomo, Filippo Sabatino, originario di Gragnano e già noto alle forze dell’ordine, è stato ucciso mentre percorreva via Gesinella alla guida del suo Fiorino. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della stazione di Pimonte e della compagnia di Castellammare di ...

Il Napoli crolla a Firenze dopo la notte dei veleni di San Siro - ma Sarri reagisce con grande stile : “scusateci - è stata la nostra partita peggiore” : Il Napoli è crollato mentalmente a Firenze, le assurde scelte arbitrali che hanno deciso Inter-Juve hanno condizionato la testa dei ragazzi di Sarri che già devono fare l’impossibile per competere con una squadra molto più attrezzata, poi inevitabilmente vengono travolti dall’umana debolezza nel momento in cui possono immaginare che non ci sia nulla da fare perchè tutto sembra già deciso. Questo Napoli continua a meritare soltanto ...

Napoli - notte di paura al Chiatamone : auto in fiamme nella movida - fuggi fuggi sul lungomare : Ancora una notte di caos e paura nella centralissima via Chiatamone, a ridosso del lungomare e dei grandi alberghi. Ancora tensione in piena movida, dunque, a poche decine di metri dalla sparatoria di ...

Inter-Juve 2-3 : rimonta bianconera allo scadere con Higuain. Nerazzurri in 10 per 75' e furiosi contro Orsato Napoli a -4 per una notte : L?Inter dal cuore immenso perde 2-3 contro la Juventus in una gara incredibile che sembrava vinta a 3? dalla fine grazie a una rimonta avvincente ed emozionante. Luciano Spalletti rischia...

Napolitano operato d’urgenza al cuore nella notte - il chirurgo : “L’intervento è riuscito - paziente in condizioni stabili” : L’intervento d’urgenza al cuore per Giorgio Napolitano, ricoverato al San Camillo a Roma, è andato bene. “Il cuore ha ripreso e il paziente è in condizioni stabili”, ha detto il cardiochirurgo Francesco Musumeci. “Siamo molto soddisfatti e ottimisti”. In mattinata il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni è andato in ospedale per una visita. E su Twitter ha scritto: “Un pensiero speciale oggi a Giorgio ...

Bilancio di previsione - a Napoli consiglio comunale al lavoro di notte : Il consiglio comunale di Napoli ha ripreso i lavori dopo una pausa di circa quattro ore. L'aula è chiamata a discutere il Dup e, a seguire, il Bilancio di previsione 2018. Il voto è atteso nella notte.

Napoli - la lunga notte di Capodichino : l'abbraccio dei diecimila agli eroi azzurri : La lunga notte di Napoli comincia al fischio finale di Rocchi, quando il migliaio di azzurri presenti all?Allianz Stadium tolgono la maschera e alzano le mani al cielo, festeggiando la vittoria...

Napoli - notte di festa : come Capodanno (e 20mila all’aeroporto) : Napoli, notte di festa: come Capodanno (e 20mila all’aeroporto) In 20mila sono andati ad accogliere la squadra all’aeroporto di Capodichino: il pullman è sfilato tra due ali di folla alle 4 del mattino. Continua a leggere

Per una notte - Napoli è tornata agli anni 80. E ha ricominciato a sognare : Facendo le dovute proporzioni, se il Napoli allo scudetto ci dovesse arrivare davvero, la festa durerebbe giorni, settimane. Il metro di paragone è la notte appena passata. Passata sveglia in tutta la città e con più di 10 mila persone all’aeroporto ad aspettare gli eroi. Erano quasi le tre del mattino quando è atterrato l’aereo che riportava a casa la squadra partenopea dalla vittoria di Torino che ha sancito il ritorno a meno uno in classifica ...