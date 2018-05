Video Gol Juventus-Hellas Verona 2-1 | Highlights e Tabellino Serie A 13-5-2018

lanotiziasportiva

(Di sabato 19 maggio 2018) Risultato Finale2-1: Cronaca eGol Rugani, Pjanic, Cerci ePartita 38^ GiornataA 13 Maggio. Laomaggia nel migliore dei modi la sua leggenda, Gianluigi Buffon, che dopo 17 anni lascia i colori bianconeri con una vittoria per 2-1 contro il già retrocesso. La partita necessariamente passa in secondo piano quando, al 64′, il capitano nel tripudio più assoluto di tutto lo Stadium, che gli concede una standing ovation di quasi 10 minuti, lascia il campo per lasciare spazio a Pinsoglio (che subirà il gol della bandiera di Cerci). I significati si sprecano: Buffon ha lasciato la Vecchia Signora in una gara in cui, fino a che è stato in campo, la sua porta è rimasta inviolata. Il resto della partita è pura accademia bianconera, con il vantaggio di Rugani a cui fa seguito la perla di Pjanic, ma poco conta se non per ...